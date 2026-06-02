Corvera ultima la apertura del PACO: ya hay fecha de que comience la temporada de verano en el primer parque acuático de Asturias

El Parque Acuático de Corvera, el PACO, ya tiene sus instalaciones listas para dar el pistoletazo de salida a su tercera temporada. Aunque la intención inicial del Ayuntamiento era abrir el complejo entre el último fin de semana de mayo y el primero de junio, fuentes municipales han explicado que la inestabilidad meteorológica de los últimos días y la falta de previsiones de sol han obligado a posponer la apertura al público general.

Durante una visita a las instalaciones, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, concretó la razón del aplazamiento del inicio de la temporada del PACO: "Consideramos prioritario ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes, por lo que estamos realizando un seguimiento de las previsiones meteorológicas para determinar el momento más adecuado para iniciar la temporada". El regidor municipal incidió en que la intención es abrir "con unas mínimas previsiones de sol", las cuales no se han dado ni el pasado fin de semana ni en el próximo.

A pesar de este retraso para el público general, el recinto iniciará su actividad el próximo 9 de junio con la recepción de dos centros educativos. En concreto, esa jornada acudirán un grupo de 27 personas del colegio Virgen Reina de Gijón y 90 del Germán Fernández Ramos de Oviedo. La previsión actual del Consistorio es que el parque abra de forma continuada a partir del fin de semana del 27 y 28 de junio, coincidiendo con el final del curso escolar.

Jorge Suárez, Iván Fernández y Patricia Suárez, en el PACO. / A. C.

No obstante, el Ayuntamiento no descarta adelantar la apertura un fin de semana previo si el tiempo mejora. Ante las dudas de los usuarios, Fernández concretó que la decisión debe tomarse con al menos cuatro días de antelación, ya que "la puesta en marcha del PACO requiere una importante coordinación de personal y servicios". Al mismo tiempo, el alcalde mostró su satisfacción por el interés vecinal y señaló que el hecho de que la gente pregunte por la fecha de apertura "nos congratula" puesto que para el Ayuntamiento ese interés indica que el parque "seguirá teniendo el éxito de las temporadas pasadas".

Mientras se concreta el inicio de la temporada, el Ayuntamiento sigue ultimando todos los detalles para que vecinos y visitantes encuentren unas instalaciones plenamente preparadas y un servicio a la altura de lo que merece un equipamiento de estas características. Durante los últimos días se han llevado a cabo trabajos de mantenimiento, jardinería, pintura y acondicionamiento general de unas instalaciones de 4.228 metros cuadrados y con un aforo máximo de 650 personas.

El complejo, que desde su apertura se ha erigido como un referente de ocio tanto en el concejo como en el Principado, cuenta con zonas verdes de descanso, merendero, solárium, terraza con servicio de restauración y un área de piscinas con diversas instalaciones acuáticas. Fernández recordó que se trata de una infraestructura "importante para el ocio del concejo y de toda la comarca". Por ello, la prioridad para el Consistorio es "ofrecer las máximas garantías de seguridad, calidad y disfrute desde el primer día".

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Finalmente, el funcionamiento del complejo generará este verano un total de 14 puestos de trabajo de temporada, distribuidos en cuatro socorristas, tres personas en taquilla, tres operarios de mantenimiento, una persona encargada de la limpieza y tres profesionales vinculados al servicio de hostelería y restauración. Respecto a este impacto en el mercado laboral, el alcalde de Corvera puso en valor que se trata de empleos estivales que sin el PACO no existirían, y concluyó señalando que "sirve sobre todo para ocupar a gente joven en una época que les viene muy bien".