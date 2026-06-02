Versovera, una antoloxía poética
El conceyu de Corvera ta acabante d’editar un llibru onde se resumen diez años d’alcuentros lliterarios en Corvera. Volume que se presentó’l pasáu 6 de mayu en La Lechera de Cancienes.
Versovera ye un alcuentru lliterariu, un recital de poesía n’asturianu, que se desenrolla en Corvera dende’l 2015. Pasaron per esti recital, nes sos diez ediciones, cuarenta y trés autores. Siempre tentando ufrir al públicu una güeyada rica, plural y diversa de la creación poética contemporánea n’asturianu. Versovera ye una oportunidá pa sentir les voces, mesmo d’autores con una trayectoria bien llarga y reconocida, como les d’otros que tán dando los sos primeros pasos nel universu poéticu n’asturianu.
"Versovera. Antoloxía poética" ye un llibru onde s’atropa una esbilla con poemes de tolos autores que pasaron per esti recital nestos diez años. Relluma, nes sos fueyes, el llabor de diez años d’alcuentros lliterarios en Corvera. Ufriendo asina, al llector, una amuesa mui completa cola qu’averase, namás nun volume, al panorama poéticu más actual na nuesa llingua.
Esti camín andáu, toles ediciones de Versovera, la so continuidá, y esti llibru del qu’agora podemos esfrutar cola so llectura, namás ye posible gracies al compromisu del conceyu de Corvera pa cola Llingua Asturiana. Una xera fecha siempre baxo la xestión, el procuru y el bon facer de los responsables del Serviciu de Normalización Llingúística / Casa de la Llingua, Rafael Rodríguez Valdés y de la Xerencia de Cultura, Adolfo Camilo Díaz.
Tien de ser un arguyu pa esti conceyu que Corvera seya referencia, dende fai diez años, de la creación poética contemporánea n’asturianu. Versovera asitia a Corvera dientro de la creación n’asturianu, pon al conceyu nel mapa cultural con una actividá que ye yá una de les cites más pesu nel mundu de la lliteratura n’asturianu.
Esta compilación, "Versovera. Antoloxía poética", pémeque, da-y entá más valir y sentíu al llabor fechu alrodiu la poesía n’asturianu en Corvera nesta última década.
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