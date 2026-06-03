Corvera iniciará a finales de junio la demolición de la Casa de Postas

Las obras de demolición de la Casa de Postas y construcción de la nueva rotonda de Las Vegas, en Corvera, comenzarán a finales de junio. La actuación, una de las más reclamadas por los vecinos de la parroquia más poblada del concejo, supondrá una inversión cercana a los 360.000 euros y permitirá reordenar uno de los principales accesos al municipio, con el objetivo de resolver un problema de movilidad pendiente desde hace décadas.

El Ayuntamiento de Corvera ya ha completado el proceso de contratación de los trabajos, que han sido adjudicados a la empresa OGENSA (Obras Generales del Norte, S.A.). El alcalde, Iván Fernández, mantuvo una reunión sobre el terreno con la adjudicataria, la dirección de obra y los concejales de Obras, Jorge Suárez, y Seguridad Ciudadana, Antonio Durán, para coordinar los últimos detalles antes del inicio. "Durante este encuentro hemos aprovechado para analizar las diferentes fases de ejecución de las obras, las posibles afecciones al tráfico y las medidas previstas para minimizar las incidencias en una de las principales vías de comunicación del concejo", señaló el regidor.

La intervención tendrá un plazo estimado de cuatro meses y arrancará con el derribo de la antigua Casa de Postas, un inmueble cuya ubicación había condicionado durante años cualquier solución técnica para mejorar la circulación en la zona. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el propietario del edificio ha permitido desbloquear definitivamente la actuación y disponer de los terrenos necesarios para ejecutar la nueva glorieta.

Fernández subrayó la importancia de un proyecto "muy esperado" por los vecinos de Las Vegas. "Se va a hacer realidad una de las obras más demandadas por los vecinos y vecinas de Corvera, sobre todo de Las Vegas, durante muchos años. Detrás de este proyecto hay mucho trabajo que ahora llega a buen puerto. Los vecinos llevaban esperando décadas estas obras y ahora por fin van a ser una realidad", afirmó el alcalde.

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Antes del inicio de los trabajos, el Ayuntamiento convocará una asamblea abierta ciudadana para explicar a los vecinos los detalles de la obra y sus posibles afecciones. El Consistorio agradeció además la "disposición y colaboración" del propietario de la Casa de Postas, clave para hacer posible una actuación llamada a transformar el acceso a Las Vegas.