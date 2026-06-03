De Molleda a Villa: las parroquias de Corvera ultiman los preparativos para sus fiestas de verano

Corvera se prepara para vivir un verano repleto de actividades dentro del concejo. Los vecinos de las diferentes parroquias ultiman los detalles de sus programaciones festivas con propuestas que combinan las tradicionales comidas de hermandad, la música de las orquestas y actividades para todas las edades. Una de las novedades, en este caso negativa, es la ausencia de la comida de indianos de Trasona, la cual deja de estar en el calendario debido, explicaron sus organizadores, a la falta de relevo generacional.

La primera cita del calendario festivo tendrá lugar en Molleda los días 12, 13 y 14 de junio. Las celebraciones arrancarán el primer día con una parrillada vecinal y la posterior verbena a cargo del grupo Aroma. La jornada del sábado continuará con la música nocturna del grupo Caramelo Show.

El domingo será el día grande de la parroquia, iniciándose con la misa y la procesión, a las que seguirán el reparto del bollo y la sesión vermú. Por la tarde, la música compartirá protagonismo con las actividades infantiles, que incluirán colchonetas hinchables de agua -gratuitas para los socios- y una fiesta de la espuma. Como fin de fiesta, a las ocho de la tarde se celebrará la rifa de una bicicleta eléctrica y un viaje de fin de semana a un spa.

A finales de ese mismo mes, los días 27, 28 y 29 de junio, llegará el turno de Campañones. Las verbenas nocturnas serán el eje central del fin de semana, comenzando el sábado por la noche con la actuación de la orquesta Costa Norte. El domingo se celebrará la tradicional comida de hermandad entre todos los socios, que en esta ocasión consistirá en una corderada amenizada por el dúo Brass, a la que seguirán una nueva actuación musical y el baile nocturno. La programación de la parroquia concluirá el lunes con la entrega del bollo y la despedida festiva a cargo del grupo Ideas.

Ya en el mes de julio, Las Vegas tomará el relevo los días 10, 11 y 12. Aunque la organización se encuentra aun preparando los últimos detalles de la programación, ya se conocen los principales atractivos musicales y gastronómicos. El viernes la música correrá a cargo del dúo Héctor y José, acompañado por un DJ, mientras que el sábado tomarán el testigo el grupo Aroma y otra sesión de DJ. Esa misma jornada se celebrará una paella conjunta para los socios, con la posibilidad de adquirir vales a 15 euros por ración -que incluye paella, postre y pan- para el resto de los asistentes. El domingo se cerrarán los festejos con una exhibición de corte de jamón, la sesión vermú amenizada de nuevo por Aroma y la actuación vespertina de D-Cano.

Por su parte, Cancienes concentrará su actividad festiva en la jornada del 18 de julio. La programación vespertina comenzará con el reparto del bollo entre las cinco y las seis de la tarde, que dará paso a tres horas de música continuada hasta las nueve. Entre los actos centrales destaca el reparto de regalos para los socios así como los tradicionales homenajes institucionales de la parroquia, donde se entregará una placa conmemorativa al socio de mayor edad y un detalle especial al vecino más joven de Cancienes.

En cuanto a Villa, los vecinos ya tienen reservado el segundo fin de semana de agosto, concretamente los días 8, 9 y 10 de dicho mes. La comisión organizadora trabaja actualmente en el diseño de una programación que contará con verbenas nocturnas el viernes, el sábado y el domingo. Entre las principales novedades de este año, a falta de confirmación oficial, destaca la inclusión de una jornada de crossfit dirigida por un profesional local. Asimismo, el domingo se implementará como novedad una comida en la calle tras la celebración de la misa, la cual contará con el aliciente de ofrecer música en directo para todos los asistentes.

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Finalmente, el broche de oro al calendario estival lo pondrá la parroquia de Solís el primer domingo de septiembre. Los actos centrales contarán con una procesión, misa cantada y la música de las pandereteras, a la que seguirá la tradicional puja de pan, una subasta muy concurrida que llega a alcanzar pujas de hasta 600 euros después del oficio religioso. En el plano gastronómico, las fiestas ofrecerán una corderada durante la jornada del domingo y el reparto del bollo el lunes.