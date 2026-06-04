Corvera destina 33.000 para las obras de rehabilitación de los accesos a las fincas de Villa
El Ayuntamiento ya ha iniciado los trabajos en el camino público COR-036 con las labores de desbroce del trazado y las obras se prolongarán durante dos meses
El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en marcha las obras de restauración del camino COR-036, en la parroquia Villa. El proyecto, con un presupuesto de casi 33.000 euros, tiene como objetivo renovar el vial para facilitar el acceso a las fincas agrícolas y garantizar la conectividad rural. Según el Consistorio, los trabajos estarán concluidos en un plazo de dos meses si la meteorología lo permite.
La intervención es una antigua demanda de los residentes de la zona, molestos por el estado de abandono del camino. Además, un obstáculo existente es el arroyo Villa, el cual fragmenta el trazado e impide el paso durante la mayor parte del año. De hecho, actualmente, el cauce tan solo es transitable para vehículos todoterreno o para maquinaria agrícola.
Los primeros trabajos ya han comenzado con labores de desbroce y acondicionamiento del terreno. El proyecto incluye el desmontaje de los cierres de alambre actuales, la limpieza completa del camino, la ejecución de una capa de zahorra de 25 centímetros para consolidar el firme y la posterior recolocación de los cierres perimetrales.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, se reunió con los vecinos para detallarles el plan de actuación y reafirmar el compromiso municipal con la conservación de las infraestructuras en los núcleos rurales. En su encuentro, el regidor municipal explicó la necesidad de solucionar una situación "que dificulta el acceso a las propiedades". Sobre ello, Fernández destacó que para el Ayuntamiento "es igual de prioritario intervenir en las vías urbanas transitadas que en los caminos rurales". En ese sentido, Fernández afirmó que "todos los habitantes del concejo merecen los mismos servicios y atención independientemente de su lugar de residencia" y concluyó afirmando que "aunque este tipo de obras en la red de caminos públicos a veces pasan desapercibidas, tienen una gran importancia para la vida diaria de muchas familias".
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