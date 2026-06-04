Unanimidad en Las Vegas ante la ansiada rotonda en la entrada a la localidad: "Cuando esté terminado pasearemos más tranquilos"

La demolición de la Casa de Postas y las posteriores obras de construcción de la nueva rotonda -en el cruce de la avenida Principado con la calle Estebanina- de Las Vegas arrancarán a finales de este mes de junio. Con una inversión cercana a los 360.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto busca resolver un problema de movilidad y seguridad vial enquistado desde hace décadas en uno de los accesos principales del concejo. Entre los residentes de la zona, la noticia ha sido recibida con un optimismo generalizado. Los vecinos coinciden en que se trata de una "vieja reivindicación" que no solo modernizará la imagen del barrio, sino que agilizará el tráfico y, por encima de todo, garantizará una mayor seguridad tanto para los conductores como para los peatones.

Florentino Moreno, taxista, vio con muy buenos ojos la intervención, puesto que, explica, "aligerará el tráfico y será muy bueno para el barrio". Moreno destacó la comodidad que supondrá para el día a día de muchos vecinos, especialmente para los que viven en Primero de Mayo y La Ñora, quienes "ya no tendrán que andar dando vueltas para poder entrar". Aunque no considera que sea una zona crítica en cuanto a riesgo de accidentes de tráfico, sí reconoció que el de Las Vegas es "un cruce un poco conflictivo" donde se han producido "algunos golpes", por lo que concluyó que la rotonda "será una mejora para reducir al máximo el riesgo".

Vehículos circulando por el cruce de Estebanina con Principado en Las Vegas. / Christian García

En una línea muy similar se expresó Esteban García, vecino de Avilés, quien calificó el anuncio como "una noticia muy buena". Al tratarse de una carretera de mucho tránsito, García defendió la viabilidad técnica del proyecto y rompió una lanza a favor de las rotondas: "Aunque a veces se opine lo contrario, suelen ser una buena solución". En su caso particular, afirmó no haber sufrido ningún percance en el cruce, pero admite haber oído que "en ocasiones ha habido algún golpe", por lo que espera que ayude "a reducir aún más los riesgos de accidentes". Asimismo, puso el foco en la necesidad de que se mejoren las aceras y señaló que, actualmente, "cuando giras desde Principado hacia Estebanina, te quedas casi vendido ante los coches".

Por su parte, José María García, vecino de Las Vegas, se mostró "encantado" con que al fin se ejecute una rotonda que considera "necesaria para renovar la imagen de la zona". Para el corverano, el principal beneficio será la fluidez en la circulación y argumentó que la glorieta "agilizará el tráfico, ya que ahora hay que parar constantemente en los cruces y semáforos". García recordó, además, que dicho cruce es un punto donde se han vivido "varios sustos porque hay mucho vehículo" y vaticinó que "cuando esté terminado pasearemos más tranquilos".

Derribo de la Casa de Postas y posterior reordenación del tráfico

El grueso de esta intervención arrancará con un paso previo indispensable: el derribo de la antigua Casa de Postas. Este inmueble impidió durante años cualquier solución técnica viable para mejorar la circulación en la zona. El desbloqueo definitivo ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Corvera y el propietario del edificio, lo que ha permitido al Consistorio disponer de los terrenos necesarios para diseñar y ejecutar la nueva infraestructura vial.

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Con el fin de coordinar el avance de las fases y minimizar el impacto en la circulación, el alcalde, Iván Fernández, ya ha mantenido encuentros sobre el terreno con la dirección de obra, la adjudicataria y los responsables de Obras y Seguridad Ciudadana. Dado que se trata de una de las arterias de comunicación más concurridas del concejo, el Ayuntamiento ha confirmado que, antes de que entren las máquinas, se convocará una asamblea abierta ciudadana para explicar detalladamente a los vecinos las fases del proyecto y las medidas previstas para mitigar las afecciones al tráfico.