Abiertas las inscripciones para el torneo de remo ergómetro de Corvera

El Complejo Deportivo de Corvera acogerá un torneo de remo ergómetro que se celebrará el próximo miércoles 10 de junio. La competición se desarrollará en las instalaciones de las piscinas municipales en un horario que irá desde las seis hasta las ocho de la tarde. Para el desarrollo de la jornada, la organización ha establecido una dinámica que alternará sucesivamente una prueba masculina y una femenina.

El torneo cuenta con un máximo de 48 personas: 24 participantes mujeres y 24 hombres. En el apartado de competición, los participantes deberán completar un total de cuatro series: dos rondas de 250 metros, una ronda de 500 metros y una última ronda de 1000 metros. Las clasificaciones finales de la cita se definirán exclusivamente por los tiempos registrados.

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Respecto a las inscripciones, al tratarse de un evento dirigido solo para abonados, los interesados pueden apuntarse a través de la aplicación móvil oficial o directamente de forma presencial en la recepción del propio complejo deportivo.