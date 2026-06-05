Cimisa despide definitivamente a su plantilla porque dice que es insolvente
Los trabajadores prevén demandar a la empresa y al Fondo de Garantía Salarial para poder cobrar su indemnización
La empresa corverana Construcciones Industriales, Montajes e Ingeniería (Cimisa) ya ha materializado el despido de toda su plantilla: 61 personas. “No van a cobrar indemnización porque la empresa dice que es insolvente”, denunció Daniel Cuartas, secretario general de la federación del metal de UGT en Avilés.
Cimisa ha comunicado a cada uno de sus exempleados que están despedidos: unos pocos se quedan unos días “con el papeleo, otros cuantos tienen que terminar la obra de Vigo, pero todos, después, terminarán en la calle”, añadió Cuartas.
El impago de la indemnización va a conllevar que cada uno de los trabajadores afectados presente sus demandas correspondientes. “Lo harán contra la empresa, pero también contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)”, señaló Cuartas, que prevé que la empresa auxiliar justifique ante el juez el impago basándose en su presunta insolvencia, “pero esta sólo la puede certificar un administrador concursal o el propio juez”. La llegada de la certificación de insolvencia -si finalmente existe- se solucionará “pasado mucho tiempo”.
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