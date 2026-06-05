Fertiberia se queda fuera definitivamente de las subvenciones europeas para descarbonizar su planta de Corvera

La multinacional Fertiberia se ha quedado fuera de manera definitiva de las ayudas a la descarbonización. La compañía había presentado un proyecto de ampliación de su fábrica de Trasona, en Corvera, que, finalmente, ha quedado sin financiación efectiva para su desarrollo inmediato. Sin embargo, esto no quiere decir, según ha podido saber este periódico, que la compañía haya descartado llevar a cabo el proyecto, ya que desde la multinacional del grupo Triton consideran que la planta corverana es crucial para el sector y que su modernización es obligatoria.

Fertiberia concurrió a la convocatoria del PERTE de Descarbonización 2024 con un proyecto de modernización de la factoría que permitía reducir sus emisiones a la atmósfera. El proyecto fue uno de los seleccionados y obtuvo una ayuda de 52 millones de euros. Si bien, la imposibilidad para concluir el proyecto en los plazos establecidos por el PERTE -las bases establecían un periodo de 16 meses, mientras que la empresa calculaba que necesitaría 32- hizo que la multinacional renunciase a la ayuda.

Si bien, este mismo año la empresa decidió concurrir a las ayudas con el mismo proyecto, entendiendo que si el plan era apto en 2024, también lo sería en 2026. Pero no lo fue. Los evaluadores decidieron el pasado día 9 de abril que el proyecto de Fertiberia tenía que ser rechazado de manera eventual por falta de "Efecto Incentivador”; es decir, que la ayuda no sirve, entienden en este caso, para desencadenar la inversión.

Ante esta situación, Fertiberia decidió alegar contra esta resolución. Ahora, tal y como ha podido saber este periódico, los reparos han sido rechazados.

En la resolución definitiva del PERTE de Descarbonización consta que se aprobaron 18 proyectos industriales que movilizarán una inversión financiable de 1.250,8 millones de euros y recibirán ayudas públicas por valor de 518,24 millones de euros. La convocatoria del PERTE de Descarbonización agotó completamente su dotación presupuestaria, es decir, no habrá repesca. O no la habrá de momento. La dirección de la compañía había presentado alegaciones a su exclusión eventual este pasado mes de abril. Estas alegaciones no fueron atendidas.

La convocatoria de los PERTE de Descarbonización contemplaba seis tipos de actuaciones subvencionables: reducción de emisiones directas mediante electrificación de procesos, uso de hidrógeno renovable o sustitución de combustibles fósiles; mejora sustancial de la eficiencia energética eléctrica; implantación de energías renovables para autoconsumo; sistemas de almacenamiento de energía; producción de combustibles hipocarbónicos destinados al autoconsumo; e inversiones en tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Las bases reguladoras establecieron que todos los proyectos tenían que incorporar obligatoriamente al menos un proyecto primario vinculado a la reducción de emisiones directas, la mejora de la eficiencia energética o la captura de carbono.

Ningún proyecto asturiano

En la convocatoria final de los PERTE de Descarbonización no hay ni un solo proyecto subvencionable asturiano. Entre los proyectos aprobados sí aparece Aluminio Español en San Ciprián (Lugo), con 40,4 millones de ayuda.

Los proyectos subvencionables son de sectores como el cemento, química, vidrio y papel repartidos por Cataluña, Galicia, Castilla y León y Aragón. Cataluña, de hecho, se lleva la parte del león: siete de los 18 proyectos han conseguido partidas presupuestarias de los PERTE de Descarbonización de este año. Esto quiere decir que más de la mitad de la partida reservada se va a quedar en las provincias de Tarragona y Barcelona. El proyecto que presentó Cemex España Operaciones —que está en Alcanar (Tarragona)— se llevó 200 millones subvencionables (la inversión prevista que pretenden desarrollar supera los 450 millones).

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Saint-Gobain

Saint-Gobain Cristalería también había presentado su proyecto de construcción de un horno de vidrio flotado a las ayudas del PERTE de Descarbonización. Como Fertiberia, había quedado descabalgada de manera eventual en la resolución de abril. No se ha incorporado a la lista definitiva —la de mayo—. La diferencia entre una multinacional y la otra es que la francesa cuenta con una ayuda preconcedida de los Innovation Fund y según los expertos consultados, no son compatibles dos ayudas públicas como el PERTE y estos fondos para la innovación. Esta ayuda asciende oscilará entre los 17 y los 255 millones de euros.