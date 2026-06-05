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¿Quieres apuntarte a los cursos de natación de Corvera? Todo lo que necesitas saber sobre plazos y horarios

Las inscripciones para los cursos de natación se abrirán el 22 de junio, mientras que el periodo de renovación para los alumnos actuales arrancará el 8 de junio

Piscinas climatizadas del Complejo Deportivo Corvera.

Piscinas climatizadas del Complejo Deportivo Corvera.

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Christian García

Nubledo

El Complejo Deportivo de Corvera ha publicado la programación y las fechas para los cursillos de natación de cara a este verano, así como la renovación de cara a la temporada 2026-2027. El proceso, que arranca este mes de junio, prioriza a los alumnos actuales antes de abrir las inscripciones para el público general. Para consultar la disponibilidad de plazas o resolver cualquier duda se puede acudir directamente a la recepción de las instalaciones o llamar al teléfono 985 51 52 44.

Los usuarios ya inscritos a las actividades durante el mes de junio y que deseen renovar su plaza para el próximo curso podrán tramitar la reserva de su plaza desde el 8 hasta el 14 de junio. Por otro lado, aquellos alumnos que necesiten modificar su horario habitual tendrán la opción de solicitar el cambio entre el 15 y el 21 de junio, una gestión que quedará estrictamente sujeta a la disponibilidad de vacantes.

La campaña de verano se estructurará formalmente en tres quincenas consecutivas entre los meses de julio y agosto. La primera quincena se desarrollará del 6 al 17 de julio, la segunda tendrá lugar del 20 al 31 de julio y la tercera y última se completará del 3 al 14 de agosto. Para todas las personas interesadas, el plazo de inscripción se abrirá el próximo 22 de junio.

Respecto a la oferta horaria de los cursillos, el centro ha distribuido las actividades en tres bloques semanales. El grupo de lunes a viernes concentra la natación dirigida a niños, con turnos de iniciación, infantil y avanzado repartidos por las mañanas entre las 10.15 y las 12.30 horas, y por las tardes en sesiones de 18.15 a 19.00 y de 19.00 a 19.45 horas.

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En el bloque de lunes y miércoles se impartirá iniciación lúdica de 12.30 a 13.15, natación para bebés de 17.30 a 18.15, perfeccionamiento de adultos en horarios de mañana a las 08.45 y de noche a las 20.30 horas, además de iniciación de adultos a las 09.30. Finalmente, las jornadas de martes y jueves se reservan para la natación de bebés de 11.45 a 12.30 horas; iniciación lúdica de 17.30 a 18.15 horas; la actividad de "Aqua-relax" a las 09.30 horas y la iniciación para adultos a las 19.45 horas.

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