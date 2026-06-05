El vallisoletano Óscar Herrán Mínguez gana el XX Certamen de Pintura de Corvera celebrado en el pantano de Trasona

El vallisoletano Óscar Herrán Mínguez se ha alzado con el primer premio ParqueAstur, dotado con 1.500 euros, en la categoría de mayores de 21 años de la vigésima edición del Certamen de Pintura de Corvera. El jurado dio a conocer el fallo de esta cita que se desarrolló en el pantano de Trasona. El concejal de Cultura, José Luis Montes, señaló que es un certamen «plenamente consolidado» que este año celebra su «vigésimo aniversario». Montes explicó que en esta edición el concurso se trasladó al entorno del embalse por ser un «espacio emblemático que amplía el atractivo paisajístico» y que ofrece «nuevas perspectivas a los participantes» ante una respuesta de inscritos que calificó de «magnífica».

El palmarés de los adultos se completó con Diego Fernández González “Colume” en segundo lugar (800 euros) y Rafael Carrascal García en tercera posición (500 euros), dentro de una edición que aumentó los galardones de 400 euros hasta el octavo puesto que fueron para Eduardo Pérez Baamonde, Rafael Dueñas Carazo, Manuel Carballeira Rivas, Vicente Soto Fernández y Alberto García Iglesias. En las categorías juveniles, los primeros premios recayeron en Marina Izquierdo Iglesias (Categoría A, hasta 9 años), María Menéndez Montes (Categoría B, de 10 a 14 años) con 180 euros, y Catalina Estébanez García (Categoría C, de 15 a 20 años) con 350 euros. Los segundos y terceros puestos distinguieron a Lucía Menéndez Tamargo, Abril Castillo Villanueva, Yaiza Sánchez Argüelles (130 euros), Yeva Turquets (110 euros), Lucas Fernández Llorente y Natalia García Fibura (160 euros).

El tribunal calificador estuvo integrado por los pintores José Luis G. Ibáñez, Cristina Mateo Martínez y José Antonio Bustamante García, junto al secretario Jacinto Pravos Martín. Los miembros del jurado transmitieron su felicitación a los pintores y destacaron las «dificultades que han tenido para llegar al fallo por la calidad de las obras presentadas». La organización confirmó que la obra ganadora pasará a ser propiedad del centro comercial, mientras que el resto de los trabajos galardonados se integrarán en la pinacoteca municipal de Corvera tras la deliberación de los evaluadores en esta jornada de artes plásticas.

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La actividad continuará con la exposición de pintura de los trabajos presentados, que podrá visitarse del 8 al 19 de junio en el Centro Social de Mayores de Las Vegas y, posteriormente, del 25 de junio al 9 de julio en el centro comercial. Por su parte, el acto oficial de entrega de premios se celebrará el 7 de julio a las 19:30 horas en las instalaciones de ParqueAstur, con la presencia institucional del alcalde de Corvera, Iván Fernández, y del gerente de la superficie comercial, Ángel Martín.