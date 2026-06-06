Corvera mejora la seguridad vial con desbroces y limpieza en la carretera vieja a Oviedo

El Ayuntamiento de Corvera ejecuta trabajos de desbroce y limpieza en diferentes tramos de la carretera AS-17 con el objeto de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad de los peatones y el mantenimiento de las áreas públicas. La intervención principal se localiza entre Nubledo y Solís, donde las tareas se centran en unos 4,5 kilómetros de aceras mediante la retirada de maleza, soplado y limpieza del espacio. De forma simultánea, los operarios realizan labores de acondicionamiento en el trazado comprendido entre la Fuente de la Consolación y Los Campos, una actuación que abarca cerca de 1,5 kilómetros de longitud.

Las obras forman parte del plan municipal de conservación de caminos y cunetas que el consistorio desarrolla de manera continua durante todo el año en las parroquias del concejo, intensificándose en los periodos de mayor crecimiento de la vegetación. El teniente de alcalde y concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, señaló que el mantenimiento de estos elementos viales es "indispensable para garantizar la accesibilidad y la evacuación de las aguas pluviales". "Hemos acondicionado más de 12 kilómetros lineales a lo largo del presente mandato en el entorno rural y urbano", detalló el concejal de Obras.

La administración local ha incrementado los recursos técnicos y humanos destinados a la conservación de las infraestructuras peatonales y viarias. El municipio dispone en la actualidad de tres tractores desbrozadores, una cifra que constituye la mayor dotación de maquinaria de esta tipología en la historia del concejo. A estos medios mecánicos se suman una brigada específica de nueva creación, las brigadas verdes municipales y el personal adscrito a los diferentes planes y talleres de empleo, con el fin de ofrecer una atención equilibrada a los núcleos de población.

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El concejal de Obras precisó que los márgenes de la carretera AS-17 son de titularidad autonómica, por lo que la limpieza de las cunetas corresponde al Principado de Asturias. No obstante, Suárez matizó que el Ayuntamiento actúa de forma complementaria en el ámbito peatonal debido a que las aceras son de competencia municipal. Con este refuerzo en las tareas de mantenimiento, la administración local busca dar cumplimiento a las demandas planteadas por los residentes de la zona para conservar los accesos peatonales en condiciones óptimas.