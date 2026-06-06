Fertiberia deja en suspenso su principal proyecto de descarbonización, pero "mantiene la apuesta con Trasona"

Lo que planea la multinacional Fertiberia para su planta de Trasona, en Corvera, es cambiar por entero la planta de ácido nítrico y transformar el proceso de granulación de las de nitrato. A esto la multinacional lo llama proyecto Nitro y tiene como objetivo reducir las emisiones a la atmósfera de la planta. Se trata de una inversión millonaria, para la que la multinacional había solicitado ayudas públicas. Finalmente, tal y como adelantó este jueves LA NUEVA ESPAÑA, estas subvenciones no le fueron concedidas. “Ante la falta del apoyo público necesario para acometer una inversión de esta envergadura, nos vemos obligados a pausar temporalmente su desarrollo hasta que concurran las condiciones adecuadas para su puesta en marcha”, señala la compañía de manera oficial, un día después de que se hiciese pública la noticia. “Queremos subrayar, no obstante, que la fábrica de Avilés continúa siendo un activo estratégico y fundamental para nuestro grupo. Nuestro compromiso con la planta, sus profesionales y su futuro permanece intacto”, añaden.

Fertiberia ya se había presentado en 2024 a las ayudas a los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), concretamente, los de la Descarbonización (las otorga la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). El proyecto fue uno de los seleccionados y obtuvo una ayuda de 62 euros, que la empresa acabó finalmente rechazando, al considerar que era imposible ejecutar la obra en los 16 meses que establecía la convocatoria. Si bien, este año la compañía decidió concurrir de nuevo al PERTE con el mismo proyecto, entendiendo que lo que era válido en 2024 lo seguiría siendo en 2026. Pero no fue así. El proyecto acabó siendo rechazado por falta de "efectvo incentivador" -es decir, que la ayuda no sirve, entienden en este caso, para desencadenar la inversión. Fertiberia alegó contra esta resolución, sin embargo, y tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, “no ha resultado adjudicatario de las ayudas previstas”, apunta la misma voz oficial de la compañía.

La ausencia de dinero público para el proyecto Nitro no se va a traducir en consecuencias pesarosas para la planta de Trasona, asegura la compañía: “Desde Fertiberia, seguimos plenamente convencidos del valor estratégico de este proyecto, tanto para nuestra compañía como para el tejido industrial y económico del país, y confiamos en que puedan surgir en el futuro nuevas oportunidades de financiación pública que permitan hacerlo realidad”. Y añaden: “Por ello, seguiremos invirtiendo en su mantenimiento, competitividad, seguridad y desempeño medioambiental, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y fortalecer su posición a largo plazo”.

Los sindicatos

José Luis Alperi, el secretario general del SOMA-FITAG-UGT considera “preocupante” la salida de Fertiberia de las ayudas del PERTE de Descarbonización en su última edición, la que se resolvió en mayo de este año. Según el criterio de Alperi “no fueron diligentes ni la empresa, ni el Gobierno autonómico, ni el de España”.

La multinacional, según el punto de vista del líder sindical, “no hizo lo suficiente para que aterricen las ayudas”. A esto se une el hecho de que los gobiernos central y autonómico “no hayan hecho lo suficiente para que llegara el PERTE a Asturias”. Hubo un primer corte en la resolución de las subvenciones (en abril) que el líder sindical “ni el Gobierno de España, ni el de Asturias no vigilaron para su corrección”. Y eso, recuerda, que el mercado internacional de fertilizantes está en un momento de puja destacada (Fertiberia posee aproximadamente el 22% del mercado español y alrededor del 52% del mercado portugués).

Alperi advierte que su sindicato “va a ser exigente” en el desempeño de defender “la autonomía industrial” del Principado. “El sector de los fertilizantes es efectivamente, estratégico”, destacó el líder sindical.

Fertiberia había concurrido a la convocatoria del PERTE de Descarbonización 2024 con un proyecto de modernización de la factoría que permitía reducir sus emisiones a la atmósfera. El proyecto fue uno de los seleccionados y obtuvo una ayuda de 52 millones de euros. Si bien, la imposibilidad de concluir el proyecto en los plazos establecidos por el PERTE -las bases establecían un periodo de 16 meses, mientras que la empresa calculaba que necesitaría 32- hizo que la multinacional renunciase a la ayuda.

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Los proyectos que han sido subvencionados en la convocatoria de la que ha salido Fertiberia son de sectores como el cemento, química, vidrio y papel. Están repartidos por Cataluña, Galicia, Castilla y León y Aragón. Cataluña, de hecho, se lleva la parte del león: siete de los 18 proyectos han conseguido partidas presupuestarias de los PERTE de Descarbonización de este año. Esto quiere decir que más de la mitad de la partida reservada se va a quedar en las provincias de Tarragona y Barcelona.