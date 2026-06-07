Arte en madera, forja y óleo se exhiben en las antiguas escuelas de Rodiles

Las antiguas escuelas de Rodiles, en la parroquia corverana de Solís, acogieron este domingo una exposición. La muestra incluyó piezas artísticas de Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García, que aportaron sus trabajos de pintura al óleo, talla de madera y trabajos en forja. La asociación vecinal de Solís abrió la exposición con motivo de la festividad del Corpus. Tras los actos religiosos, de misa y procesión, hubo una sesión vermú y una comida de convivencia.