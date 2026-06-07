Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Arte en madera, forja y óleo se exhiben en las antiguas escuelas de Rodiles

La asociación vecinal de Solís organizó la muestra coincidiendo con la festividad del Corpus, que incluyó obras de Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García

Asistentes a la exposición en las escuelas de Rodiles, en Solís.

Asistentes a la exposición en las escuelas de Rodiles, en Solís.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

I. G.

Solís

Las antiguas escuelas de Rodiles, en la parroquia corverana de Solís, acogieron este domingo una exposición. La muestra incluyó piezas artísticas de Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García, que aportaron sus trabajos de pintura al óleo, talla de madera y trabajos en forja. La asociación vecinal de Solís abrió la exposición con motivo de la festividad del Corpus. Tras los actos religiosos, de misa y procesión, hubo una sesión vermú y una comida de convivencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
  2. Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
  3. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
  4. Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
  5. La Guardia Civil apunta a una colisión por alcance como principal hipótesis del accidente mortal de la variante de Avilés
  6. Sabel Noriega, la castrillonense de 32 años con una enfermedad rara que ha sacado tres titulaciones universitarias: 'Mis padres siempre me dijeron que no hay nada imposible
  7. Familiares y amigos dan en Avilés el último adiós a Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en Salinas: 'Ahora toca afrontar el duelo
  8. Carta abierta de la familia de Iyán Fariña, el joven que falleció ahogado en la playa de Salinas: 'Sentir el calor de nuestra gente está siendo un pilar fundamental para nosotros

Arte en madera, forja y óleo se exhiben en las antiguas escuelas de Rodiles

Arte en madera, forja y óleo se exhiben en las antiguas escuelas de Rodiles

Corvera mejora la seguridad vial con desbroces y limpieza en la carretera vieja a Oviedo

Corvera mejora la seguridad vial con desbroces y limpieza en la carretera vieja a Oviedo

Fertiberia deja en suspenso su principal proyecto de descarbonización, pero "mantiene la apuesta con Trasona"

Fertiberia deja en suspenso su principal proyecto de descarbonización, pero "mantiene la apuesta con Trasona"

Cimisa despide definitivamente a toda su plantilla: la empresa corverana alega insolvencia

Cimisa despide definitivamente a toda su plantilla: la empresa corverana alega insolvencia

El vallisoletano Óscar Herrán Mínguez gana el XX Certamen de Pintura de Corvera celebrado en el pantano de Trasona

¿Quieres apuntarte a los cursos de natación de Corvera? Todo lo que necesitas saber sobre plazos y horarios

¿Quieres apuntarte a los cursos de natación de Corvera? Todo lo que necesitas saber sobre plazos y horarios

Abiertas las inscripciones para el torneo de remo ergómetro de Corvera

Abiertas las inscripciones para el torneo de remo ergómetro de Corvera

Fertiberia se queda fuera definitivamente de las subvenciones europeas para descarbonizar su planta de Corvera

Fertiberia se queda fuera definitivamente de las subvenciones europeas para descarbonizar su planta de Corvera
Tracking Pixel Contents