Arte en madera, forja y óleo se exhiben en las antiguas escuelas de Rodiles
La asociación vecinal de Solís organizó la muestra coincidiendo con la festividad del Corpus, que incluyó obras de Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García
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I. G.
Solís
Las antiguas escuelas de Rodiles, en la parroquia corverana de Solís, acogieron este domingo una exposición. La muestra incluyó piezas artísticas de Toni Solís, Juan Pedro Serrano y Víctor Ángel García, que aportaron sus trabajos de pintura al óleo, talla de madera y trabajos en forja. La asociación vecinal de Solís abrió la exposición con motivo de la festividad del Corpus. Tras los actos religiosos, de misa y procesión, hubo una sesión vermú y una comida de convivencia.
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