El Ayuntamiento de Corvera finaliza las obras de mejora en los accesos al polideportivo de Las Vegas

El Ayuntamiento de Corvera ha finalizado las obras de mejora en los accesos al polideportivo Toso Muñiz de Las Vegas. La intervención, que ha conllevado una inversión cercana a los 29.000 euros, tiene como objeto reforzar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de una de las infraestructuras deportivas de referencia en el concejo. Los trabajos técnicos han permitido corregir diferentes deficiencias estructurales que se habían detectado en los elementos exteriores de entrada al recinto, con especial incidencia en las rampas y en las escaleras de acceso.

La obra civil ejecutada ha consistido en la reparación de los revestimientos y de los elementos estructurales, así como en el tratamiento de las zonas afectadas por corrosión y filtraciones de agua. Asimismo, las tareas han incluido la aplicación de soluciones antideslizantes e impermeabilizantes en el pavimento de las rampas, la demolición y posterior reconstrucción de un tramo de la escalera exterior, y la renovación completa de las barandillas y elementos de protección perimetral para el uso de las instalaciones.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, señaló que con esta actuación se logra mejorar la imagen y la estética de la entrada, además de solucionar los problemas derivados del paso del tiempo en un equipamiento público utilizado diariamente por cientos de personas. Fernández explicó que el mantenimiento de los espacios municipales es fundamental para ofrecer unos servicios de calidad y un entorno cómodo y funcional para los vecinos, vecinas, clubes y deportistas que hacen uso del pabellón de Las Vegas.

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Esta reforma de los accesos se integra dentro del plan integral de modernización que el consistorio ejecuta para la renovación del polideportivo Toso Muñiz, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 486.000 euros. El plan general de obras contempla actuaciones de envergadura como la sustitución completa de la cubierta, la instalación de un nuevo pavimento homologado por las federaciones deportivas, el repintado de las líneas de juego, la ampliación de los espacios de seguridad junto a las gradas, la reforma de los vestuarios y la modificación de la red de agua caliente.