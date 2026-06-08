Corvera recreará un icónico gasómetro de Ensidesa en su foguera de la noche de San Xuan

La foguera de San Xuan de Trasona es “la foguera d’Asturies”, así lo dicen en Corvera cuando hablan de esta fiesta de interés turístico regional que concita cada año a miles de personas. La noche del 23 de junio es una celebración que da la bienvenida al verano y, además, en Trasona siempre tiene un componente artístico. Lo enfatiza el alcalde, Iván Fernández, que habla de “foguera artística” y de la tradición que hay en el concejo de quemar estructuras “que también son un reclamo y un elemento más que enriquece la programación festiva”. La pira de este año recreará un gasómetro de la extinta Ensidesa y estará ubicada en la zona del hórreo del pantano, como también es tradición. La noche contará además con conciertos y otras iniciativas musicales y teatrales. La estructura del gasómetro recibe el nombre de "Fueu y aceru".

“Como todos los años, habrá dos fogueras, la foguerina -que estará situada en el área recreativa de Overo- y arderá a las 22.00 horas y, luego, la foguera, la foguerona d’Asturies, que será a medianoche”, relató el regidor corverano ante la maqueta de la pieza central de la noche de San Xuan de este 2026. “Hemos tratado de buscar algo que tuviera vinculación con la tradición y con el territorio en el que estamos y qué mejor que un gasómetro tan conocido y reconocido en el paisaje industrial de esta comarca como uno de los elementos icónicos de lo que en su día fue Ensidesa y hoy es Arcelor”, detalló Iván Fernández, que habló de que el gasómetro es un elemento “identificativo” para las generaciones más jóvenes y las que “en su día levantaron ese gasómetro”. “Queremos que sea una fiesta y un día de diversión, que la gente joven disfrute y que también sea un momento para que los más jóvenes que no sepan qué es esto del gasómetro, pues despertar en ellos esa inquietud”, indicó.

La estructura es obra de Mónica Álvarez. Explicó que el gasómetro que arderá la noche del 23 de junio en el entorno del embalse corverano medirá ocho metros de alto por 4,50 metros de diámetro. “Está hecho a base de poliespán, madera, tornillería y espuma”, detalló la diseñadora, apoyada en su labor por Félix Sancho. “Se trata de un homenaje a la siderometalurgia, que tenía dos elementos principales como los altos hornos y el gasómetro, que es el más visible y reconocible”, añadió. Sancho se ha encargado más de la estructura de madera y entre ambos, siguen adelante con horas de trabajo que culminarán en unos días.

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Rafael Alonso es el concejal de Festejos y también estuvo presente enel acto. “Lo primero que tengo que decir es que es de agradecer al alcalde que haya querido que la figura principal de la foguera sea un gasómetro. Nos provoca una ilusión enorme para los que lo hemos vivido y trabajado allí, es un elemento que identifica la industria de la comarca”, señaló el edil, jubilado del gigante siderometalúrgico. Alonso aprovechó la ocasión para detallar algunos de los elementos de esta instalación de ochenta metros de alturay explicó que el mismo día 23, a las 21.30 horas, en el área recreativa de Overo arderá una pira más pequeña que será otro gasómetro, más en miniatura, para festejar la noche más corta del año.