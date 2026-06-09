El deporte adaptado hace cantera en Corvera: "Si no lo vives en primera persona es diferente"

El patio del colegio Los Campos, en Corvera, se convirtió por un día en una cancha olímpica sin barreras. El habitual alboroto del recreo dejó paso al sonido de los balones de baloncesto botando desde sillas de ruedas, los lanzamientos precisos de "boccia" y los remates en los penaltis del fútbol adaptado. Durante una jornada, el alumnado de cuarto a sexto de Educación Primaria aparcó los libros para sumergirse en una jornada multideportiva tan divertida como reveladora. La iniciativa, impulsada por la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA), busca cambiar la perspectiva de los más jóvenes respecto a los deportes adaptados. "Lo que se pretende es que se pongan en la piel de una persona con discapacidad, que conozcan que se pueden practicar deportes, que lo vivan en primera persona", explica Beatriz Álvarez, directora técnica de la Federación y coordinadora de los talleres prácticos llevados a cabo en el centro.

Playmobils frente al PowerPoint

Además de sudar la camiseta en el eslalon de sillas de ruedas, los escolares contaron con un recurso didáctico singular dentro del colegio: una exposición de 125 figuras de Playmobil que recreaban hasta 22 disciplinas adaptadas. Para Álvarez, este enfoque lúdico es clave para captar su atención. "Los críos pueden verlo a través de juguetes, algo que es mucho más visual que una presentación de PowerPoint", señala.

La experiencia práctica despertó la curiosidad inmediata de los alumnos, cuyas preguntas demostraron que la empatía infantil no entiende de filtros. A los técnicos de FEDEMA les sorprendió el interés por la logística del día a día y por el propio material técnico. Según relata la directora técnica, al alumnado "le llamó la atención la diferencia entre las sillas deportivas y las sillas que hay de paseo".

En ese sentido, para la directora técnica de la federación, la clave es precisamente esa: normalizar y visibilizar. Álvarez destaca que, aunque los deportes adaptados tienen cada vez más hueco en la televisión, "si no lo vives en primera persona es totalmente diferente". Por ello, acercarlos a las escuelas y que cualquier niña o niño lo practique es una herramienta "muy útil" para fomentar la inclusión.

El reto económico de la alta competición

A pesar de las risas y el carácter desenfadado de la jornada, la realidad del deporte adaptado fuera de los colegios esconde una carrera de obstáculos financieros constante. Álvarez reconoce que la visibilidad en redes sociales y en prensa ha mejorado notablemente, algo que "ayuda a captar recursos". Sin embargo, advirtió que "aún quedan asignaturas pendientes" para facilitar el acceso al material.

Actualmente, Álvarez señaló que las escuelas deportivas garantizan que cualquier niño con discapacidad pueda iniciarse sin coste en disciplinas como el hockey en silla eléctrica o la esgrima. Para lograrlo, Álvarez detalló que se organizan campañas específicas que permiten financiar esas primeras sillas de ruedas deportivas de iniciación. Sin embargo, el problema real aparece cuando el deportista avanza en su desarrollo. "Cuando ya llegas a niveles más altos, la financiación de tu propio material depende de ti mismo", apunta la directora técnica de FEDEMA, quien lamenta la falta de respaldo por parte de algunas administraciones y las empresas privadas en esa etapa. Entre las herramientas y materiales de preparación pas costosas, Álvarez puso el foco en las sillas de competición, las cuales cuentan con un coste muy elevado debido a que "se fabrican a medida". "Se debe garantizar el acceso al deporte. Hay que destinar ayudas para la compra de material para que todo el mundo lo pueda tener un poco más fácil", concreta.

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Asturias se hace fuerte en boccia

El balance a nivel regional, no obstante, invita al optimismo. En los últimos años, el Principado ha experimentado un crecimiento notable en su número de deportistas federados gracias a la apertura de nuevas escuelas. Entre ellas destacan las de boccia (o bocha), una disciplina similar a la petanca que se juega en silla de ruedas muy accesible que consiste en lanzar unas bolas para quedarse lo más cerca posible de la referencia. Se trata de un deporte estratégico en el ámbito adaptado y que, según Álvarez, "está en auge aquí Asturias y a nivel nacional se ve más porque hay mucha gente practicándola". Además, la directora señala que su práctica es "sencilla" y que está abierto "a cualquier persona".