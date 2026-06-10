Ya hay fecha de apertura y precios para el único parque acuático de Asturias: El PACO estrenará césped esta nueva temporada

El PACO, el parque acuático de Corvera, el único de Asturias, se encuentra en la recta final de los preparativos para su apertura de la temporada, fijada para el próximo 20 de junio. Aunque la previsión meteorológica para los próximos días es favorable, el Ayuntamiento ha descartado adelantar la apertura por cuestiones logísticas de las empresas de servicios contratadas. Para este verano, el tercero con la instalación en funcionamiento, la infraestructura cuenta con varias novedades, entre las que se encuentra la sustitución del césped natural. El alcalde de Corvera, Iván Fernández, explicó que actualmente se trabaja en los remates de la instalación de este firme, de última generación. "Es cómodo, es limpio, es seguro y responde a las necesidades y a las recomendaciones de los usuarios", destacó Fernández.

EN IMÁGENES: El único parque acuático de Asturias ultima los detalles antes de abrir sus puertas / Christian García

Fernández resaltó también que este nuevo césped artificial facilitará el mantenimiento de las instalaciones, ya que evitará que restos de hierba ensucien el agua de las piscinas. Además, confirmó que tanto el mobiliario como los servicios de cafetería y chiringuito están totalmente listos, las piscinas llenas y los toboganes supervisados. A estas mejoras estéticas y de confort se suma la instalación de una verja nueva en todo el perímetro del parque para reforzar la seguridad del recinto.

Control de aforo y sistema de venta de entradas

Para garantizar la seguridad y la comodidad de todos los asistentes, el Ayuntamiento ha diseñado un estricto protocolo de accesos que limitará el aforo diario a un máximo de 650 personas. El sistema de venta de entradas se ha dividido en tres bloques para evitar aglomeraciones. Por un lado, se reservarán 250 pases diarios para la venta online general, disponibles cada jornada desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde. Por otro lado, quienes prefieran planificar su visita dispondrán de 200 entradas de venta online anticipada, válidas exclusivamente con tres días de antelación, y que se podrán adquirir durante el tramo nocturno previo a la apertura. Las 200 localidades restantes se venderán directamente en la taquilla del recinto.

Esta gestión de accesos también contempla un protocolo fluido para la celebración de cumpleaños y visitas de grupos. Estas reservas especiales deben solicitarse con un mínimo de siete días de antelación para poder verificar el espacio libre en el recinto. Al confirmarse el grupo, las plazas se descuentan directamente del cupo de la venta anticipada, fijando el límite diario para este tipo de eventos colectivos en 200 personas. Si por cualquier motivo el grupo tiene que cancelar la reserva, podrá hacerlo hasta tres días antes de la fecha; en ese momento, las entradas se liberarán de nuevo y regresarán automáticamente al canal de venta anticipada para el público general.

El precio de las entradas, por su parte, se mantendrá como el pasado verano: los menores de entre 4 y 12 años abonarán 3 euros entre semana y 3,5 euros los fines de semana. Los jóvenes de 13 a 24 años pagarán 4 euros y 4,5 euros, respectivamente. Para los adultos de entre 25 y 65 años, el precio será de 5 euros de lunes a viernes y de 5,5 euros los fines de semana. Los mayores de 65 años tendrán una tarifa reducida de 4 euros entre semana y 4,5 euros los sábados y domingos. Los menores de tres años accederán gratuitamente.

Refuerzo en los servicios y mejora de los accesos

El complejo también introduce mejoras en la gestión diaria de las instalaciones. El alcalde anunció un refuerzo en el servicio de limpieza, que acudirá a media tarde para repasar a fondo los baños y las zonas comunes. Asimismo, se ha completado la construcción de una escollera en el aparcamiento de la parte superior, un espacio que da servicio al complejo durante el verano y al polideportivo el resto del año. Respecto al personal, Fernández aseguró que los trabajadores necesarios para la gestión del parque ya han sido contratados por las empresas adjudicatarias.

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Visitas previas de escolares y colectivos

Antes de la apertura oficial al público general, el PACO acogerá de forma anticipada las visitas programadas de varios colegios. Además, el día 19 de junio, una jornada antes de la inauguración oficial, el recinto recibirá a los usuarios del CAI de Villalegre, quienes pasarán la jornada en el parque para estrenar las piscinas y comer en las instalaciones.