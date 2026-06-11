El Llar arropa a la nueva generación del bachillerato de Corvera: "Sois el mayor tesoro de vuestras familias"

El Llar de Las Vegas se llenó este jueves de recuerdos, música, videos emotivos y, sobre todo, de un indiscutible ambiente de despedida y expectación. El alumnado de bachillerato del instituto de Corvera celebró su graduación, culminando la promoción 2024-2026 en un acto en el que el alumnado estuvo arropado por sus familiares, amistades y autoridades. Así, la ceremonia se caracterizó por estar repleta de agradecimientos cruzados y discursos cargados de emotividad y en la que el mensaje fue claro para los jóvenes: que miren al futuro con orgullo y sin perder la cabeza alta.

El director del centro, Ignacio Raval, abrió el acto agradeciendo formalmente a las familias el haber caminado junto a sus hijos en esta etapa, y elogió al profesorado por "transmitir conocimiento y valores" en una cita que premia la constancia del alumnado. Tras sus palabras, el auditorio rompió en un cálido aplauso para los docentes.

La intervención de los tutores aportó el arraigo del grupo. Luis Fidalgo instó a los graduados a tener claras sus raíces y recordar que provienen de familias trabajadoras, pidiéndoles explícitamente: "Trabajad por hacer vuestro entorno más justo en un mundo donde los más humildes son los que más sufren". Por su parte, Paula Sánchez acudió a los versos de Machado para resumir unos años marcados por los madrugones y el esfuerzo constante. Sánchez revivió con humor la tensión de la PAU, ese "momento en el que todos simulábamos tranquilidad", y les quitó presión asegurando que "no hace falta tener la vida resuelta con 18 años", puesto que el futuro ofrece vías "maravillosas" para perderse sin perder la esencia.

Entre los corrillos de los estudiantes se respiraba la nostalgia típica de quienes cierran una etapa de seis años desde el inicio de la ESO. Olai Díaz, Alejandro Fernández y Néstor Fernández reconocían que "este día lo llevamos esperando desde que entramos". Admitían sentirse contentos, pero también algo apenados ante la perspectiva de separarse, aunque el balance de su relación era excelente porque, según explicaron, "siempre hemos sido colegas". Sus caminos ahora se dividen: uno optará por el grado universitario, otro se trasladará a Piedras Blancas para cursar un ciclo superior de fontanería y el tercero apostará por la FP de deportes en Avilés.

Esa misma complicidad se repetía entre Aroa Fernández y Julia Margollis, cuya amistad nació en el colegio. "Es muy bonito compartir con tu amiga toda tu vida", y el hecho de graduarse en El Llar añadía emotividad al ser un centro que visitaban de excursión desde niñas. Ambas reconocieron que tienen en mente la universidad para estudiar derecho, comercio o marketing, y tienen claro que su futuro inmediato seguirá estando unidas: "Vamos a vivir juntas, vamos a viajar por todos lados juntas, todo juntas". El plan, además, arranca este mismo sábado con un viaje de celebración a Benidorm.

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El broche al acto lo puso el alcalde, Iván Fernández, quien destacó que para la promoción se abre una vida llena de posibilidades. El regidor municipal confesó compartir la emoción general de las familias y del alumnado: "Sois el mayor tesoro de vuestras familias", proclamó, antes de pedirles que salgan al mundo con dignidad, que amen a quien quieran y que disfruten tanto de los buenos momentos como de los malos porque, concluyó, "sois el futuro que se está construyendo".