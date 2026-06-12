La escuelina de Corvera despide a su promoción de "pequeños pintores" con una graduación cargada de emoción

Los pasillos de la Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo de Corvera huelen hoy a despedida, pero sobre todo a nuevos comienzos. Tras la graduación de los bachilleres del instituto de Corvera, El Llar de Las Vegas se transformó de nuevo en un escenario de reconocimiento para 56 niños y niñas de entre 2 y 3 años que, tras tres cursos de juegos y aprendizaje, cerraron su primera etapa educativa para dar el salto a los colegios del municipio el próximo curso 2026/2027.

Disfrazados de pintores y al ritmo de la canción "Saludo al Sol" -una de sus favoritas de las sesiones de yoga infantil-, los pequeños de las cuatro aulas de la escuelina protagonizaron una colorida actuación musical antes de recibir, entre los aplausos y las lágrimas de orgullo de sus familias, sus diplomas de graduación.

La directora de la escuela, María Alonso, inauguró el acto recordando el viaje emocional que suponen estos primeros años de vida: “Llegaron siendo muy pequeños y ahora están preparados para comenzar una nueva aventura. Aquí han vivido muchas primeras veces: sus primeros amigos, sus primeros aprendizajes, sus primeros juegos en equipo”. En su discurso, Alonso reivindicó en valor el poso que deja la escuela pública en la infancia: “Cuando termina un ciclo no solo cerramos una etapa educativa, también despedimos rutinas, vínculos y experiencias. La escuelina de Corvera siempre será el lugar de vuestros primeros pasos”.

Un puente entre el inicio y el final de la etapa escolar

Al evento asistió el concejal de Educación de Corvera, José Luis Montes, quien trazó un paralelismo con el final de las etapas escolares más maduras. “Ayer compartíamos la graduación de los estudiantes que finalizan Bachillerato y hoy tenemos la suerte de acompañar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo educativo”, señaló Montes, que subrayó que, aunque aún son muy jóvenes, en el centro "han aprendido a convivir, a compartir y a descubrir el mundo que les rodea". Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con el centro, al cual calificó como "un referente para muchas familias del concejo".

El concejal de Educación, José Luis Montes, durante su discurso. / A. C.

La ceremonia también sirvió para reconocer el engranaje que sostiene el día a día de la escuela. Tanto la directora como las familias aplaudieron la implicación del personal no docente, del consejo escolar y de las educadoras. Una de ellas, Natalia Gómez, fue la encargada de cerrar el acto destacando la estrecha complicidad construida entre los hogares y las aulas durante este tiempo.

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Tras los discursos oficiales y la entrega de diplomas, la fiesta se trasladó de vuelta al interior de la escuelina, donde alumnos, familiares y el equipo docente compartieron un menú especial de graduación para celebrar el fin de curso de una manera distendida.