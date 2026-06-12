Molleda inaugura el verano festivo en Corvera con sus esperadas Fiestas Sacramentales

Corvera ya se prepara para dar el pistoletazo de salida a su temporada estival con la celebración de las Fiestas Sacramentales de San Esteban de Molleda. Como es tradición, la parroquia se convierte en la primera del municipio en encender los motores del verano, ofreciendo un intenso fin de semana repleto de gastronomía, grandes verbenas y actividades familiares que congregarán a vecinos y visitantes entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio.

El programa festivo arrancará la tarde del viernes a las ocho con el alegre pasacalles de la Charanga el Felechu, que se encargará de caldear el ambiente justo antes de una de las citas más concurridas de los festejos. A las nueve de la noche llegará el turno de la gran parrillada a cargo del Asador El Pintxu, un menú que incluye plato de parrilla, pan y la tradicional casadiella, con mesas numeradas según el vale de inscripción previa. La primera jornada culminará a partir de las once de la noche con una espectacular verbena amenizada por un DJ y el "Grupo Aroma", garantizando música y baile hasta altas horas de la madrugada mientras se mantiene activa la venta de bocadillos.

El sábado mantendrá la energía nocturna concentrando su actividad principal a partir de las once de la noche. La carpa festiva volverá a vibrar con otra gran verbena en la que el ritmo estará asegurado gracias a la música de DJ y la esperada actuación del "Grupo Karamelo Show", con servicio de bocadillos disponible durante toda la jornada para los asistentes.

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El domingo se reserva para las tradiciones religiosas, la convivencia vecinal y la diversión de los más jóvenes. La mañana comenzará a las doce con la misa solemne y la posterior procesión, dando paso simultáneamente a la Gran Fiesta del Agua, un espacio que se prolongará hasta las ocho de la tarde y que promete hacer las delicias del público infantil con colchonetas acuáticas, una colorida Holi Party y la fiesta de la espuma. A la una de la tarde, el "Dúo Marfil" amenizará la sesión vermut, momento en el que se repartirá el clásico bollo y la botella de vino a los socios de la organización. Tras la gran comida popular de las dos de la tarde, la música regresará a las seis con una nueva verbena a cargo del mismo dúo musical. El broche de oro a estos tres días de celebración llegará a las ocho de la tarde con el esperado sorteo de una bicicleta eléctrica de paseo y una estancia de fin de semana para dos personas en un hotel spa, cerrando así el primer gran fin de semana del verano corverano.