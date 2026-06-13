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Corvera acerca sus recursos a la Asociación de Parkinson para mejorar la calidad de vida

Patricia Suárez destaca la importancia del trabajo conjunto con asociaciones para llegar a las personas que más necesitan el apoyo de Servicios Sociales

Un momento de la reunión

Un momento de la reunión / A. C.

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N. M.

Corvera se vuelca con los enfermos de Parkinson. Patricia Suárez, vicealcaldesa y concejala de Acción Social, celebró un encuentro informativo con las personas socias de la Asociación de Parkinson de Corvera y sus familias con el objetivo de acercar los recursos, servicios y prestaciones sociales disponibles para este colectivo.

Durante la sesión se abordaron distintos recursos vinculados a la atención a la discapacidad, las personas mayores y la promoción de la autonomía personal. Asimismo, se facilitó información sobre prestaciones y ayudas existentes, así como sobre los procedimientos de gestión y tramitación que pueden realizarse con el acompañamiento de los Servicios Sociales municipales.

Servicios Sociales acerca sus recursos a la asociación

“Uno de nuestros objetivos es acercar los Servicios Sociales a la ciudadanía y facilitar que las personas conozcan los recursos y apoyos que tienen a su disposición. Estas reuniones permiten resolver dudas de forma directa y acompañar a las personas en la gestión de prestaciones y trámites que pueden resultar complejos”, destacó Suárez, que añadió que “el trabajo conjunto con las asociaciones es fundamental para llegar a quienes más lo necesitan”.

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“Queremos que las personas afectadas por enfermedades como el Parkinson y sus familias sepan que cuentan con el respaldo de los Servicios Sociales municipales para acceder a información, orientación y recursos que contribuyan a mejorar su calidad de vida”, afirmó la vicealcaldesa.

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