Chapuzones contra el calor: Molleda cierra un impecable fin de semana de fiestas

Corvera vivió tres días de intensa celebración con las Fiestas Sacramentales de San Esteban de Molleda, la cita encargada de abrir el calendario estival en el municipio. Tras un fin de semana donde la música y la gastronomía compartieron protagonismo, el domingo se consagró como el día grande de unos festejos que destacaron por su alta participación y excelente ambiente de hermandad en toda la parroquia. La jornada dominical arrancó con los actos religiosos tradicionales. La misa solemne, oficiada por el párroco local Agustín González, registró una gran asistencia de fieles. Al término de la celebración eclesiástica, el estallido de los voladores marcó el inicio de la procesión, momento en el que la imagen del santo recorrió las inmediaciones del campo de la fiesta arropada por los vecinos.

A partir de ese instante, el recinto se convirtió en un hervidero de actividad. Los miembros de la asociación de vecinos se multiplicaron para atender simultáneamente los diferentes puntos clave: la barra, el acceso a las atracciones y la concurrida entrega del lote festivo. Una larga cola de socios aguardó de forma ordenada para recoger su bollo preñao, la botella de vino y el característico pañuelo azul de las fiestas parroquiales. Entre los presentes, el sentir general era de máxima satisfacción: "Qué mejor que una sidra y un bollo preñao antes de comer con la familia y amigos", comentaban varios de los asistentes mientras compartían corrillos.

El calor del mediodía se convirtió en el tema más comentado de la jornada, empujando a muchos de los recién llegados a buscar zonas de sombra y a desear una ducha o algo "bien frío" para mitigar las altas temperaturas. Este sofoco, sin embargo, fue el mejor aliado para la Gran Fiesta del Agua, que estuvo completamente llena de niños desde el primer minuto. "Ten cuidado al lanzarte" o "no salpiques a la gente" eran algunos de los mensajes que madres y padres lanzaban a sus hijas e hijos. Entre el bullicio de las colchonetas y la espuma, Alex Menéndez, de 11 años, resumía el pensamiento infantil asegurando que "el verano es lo mejor", bajo la atenta mirada de sus padres.

A la hora de la comida, el recinto festivo se transformó en un gran comedor al aire libre. La mayoría de los asistentes acudió con menús personalizados elaborados en casa que plasmaban la esencia de las romerías: empanadas, tortillas de patata, embutidos, quesos y cajas de sidra. En este ambiente festivo participaron también los usuarios del centro de mayores Armayor, quienes, acompañados por sus familias, disfrutaron del día grande de la parroquia...

Para Sergio Ovies, este fin de semana supuso la reválida de su primer año al frente de la comisión organizadora como presidente de la Asociación de Vecinos de Molleda, tras tomar el relevo de Beatriz Fraga, una institución en el tejido asociativo del concejo. Ovies se mostró muy satisfecho con el desarrollo de los festejos: "Ha sido sencillo, como todos los años. Ya es mucho tiempo en la asociación de vecinos y todo ha ido sobre ruedas", explicó el presidente, quien también puso en valor la extraordinaria respuesta del público durante todo el fin de semana.

Ese éxito de afluencia ya se había dejado notar con fuerza desde el arranque del viernes. La parrillada nocturna, elaborada por el Asador "El Pintxu", rozó los 200 comensales, convirtiendo la primera cena comunitaria en un banquete de lujo que superó las expectativas. Posteriormente, tanto la noche del viernes como la del sábado se saldaron con verbenas que la organización calificó de "multitudinarias". El Grupo Aroma y el Grupo Karamelo Show actuaron como los grandes polos de atracción de los festejos, logrando congregar en el campo de la fiesta no solo a los residentes de la parroquia, sino a una enorme cantidad de jóvenes y familias llegados de otros concejos limítrofes, atraídos por la música, el buen servicio de barra y las ganas de inaugurar las noches de verano en Asturias.

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El broche de oro a esta última jornada corre a cargo del Dúo Marfil, encargado de amenizar la tarde antes de dar paso al esperado sorteo de la bicicleta eléctrica Trek y la estancia en el hotel spa. Corvera cerrará así la primera gran cita festiva del verano.