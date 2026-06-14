Iván Fernández, alcalde de Corvera: "Mi referencia para el transporte comarcal es el metro de Madrid con más frecuencias y que abarque más territorio"

Iván Fernández es alcalde de Corvera desde junio 2014 y sus primeras elecciones como candidato del PSOE fueron en 2015, desde entonces solo ha encarrilado mayorías absolutas. Actualmente gobierna con 13 de 17 concejales en la Corporación municipal.

Resta un año escaso para las próximas elecciones municipales. ¿Cómo ha ido lo que va de mandato?

Estoy satisfecho. Creo que hemos cumplido el compromiso con los vecinos. Entre lo que ya hemos hecho y lo que tenemos avanzado volveremos a superar el grado de cumplimiento del 90%, entendemos que la ciudadanía puede ver en nosotros un equipo de gobierno en el que se puede confiar, que tenemos palabra. A partir de ahí, la nota la ponen los vecinos.

¿Y qué queda por hacer este año? Este año que es el año en el que los políticos suelen echar el resto, el año de campaña.

A lo mejor soy un político atípico porque no me gusta dejar nada para el último año. Creo que es una falta de respeto. Hay cosas que si salen por un proceso natural el último año es perfecto, pero si un político ha estado tres años de mandato guardándose a hacer cosas para hacerlo el último, me parece una falta de respeto a los vecinos que representa.

Concrete

Vamos a seguir haciendo cosas y habrá proyectos que cristalicen en estos últimos meses. En el presupuesto del 2027 no va a traer proyectos estrella, sino que será concluir cuestiones que ya iniciadas porque nuestro compromiso con los vecinos es gobernar cuatro años. Entonces ahora toca proyectos llamativos como pueden ser culminar el eje de las comunicaciones Las Vegas y Los Campos con las rotondas, continuar con los proyectos de saneamiento y abastecimiento en las zonas rurales. Este es el mandato en el que más se ha invertido de toda la historia del concejo, más de cinco millones saneamiento y abastecimiento. Habrá también cuestiones del día a día y necesidades y reivindicaciones que van surgiendo y que hay que hacer frente.

Habla de las rotondas y en especial de la de Las Vegas, el derribo de la Casa de Postas que la propiciará es inminente, solo queda contar los días y es algo que parecía imposible…

Es fruto del esfuerzo y del trabajo del equipo de gobierno. Desde que gobernamos hicimos cosas que parecían imposibles y se han convertido en realidad: la recuperación de La Lechera, la ampliación del LLar, la eliminación de los ruidos de la autopista a su paso por Trasona y la rotonda con la consiguiente demolición de la Casa de Postas también parecía imposible y será una realidad.

Céntrese en la rotonda de Las Vegas

La obra ya está adjudicada y en las próximas semanas, lo primero que haremos será derribar la Casa de Postas y a continuación construir la rotonda. Le vamos a dar un cambio de imagen también a la entrada al concejo y a la entrada a Las Vegas, que es la población que tiene el 50% de los habitantes del municipio. Se mejorará la imagen y la seguridad. Por fin podremos decir que es una realidad y que partimos de un conflicto, nos encontramos una zona con 14 juicios que retiró el promotor. Hay que agradecer su buena predisposición.

Cambiamos de tercio, Fertiberia no fue seleccionado finalmente para acogerse a los fondos Perte de descarbonización

La pérdida de las ayudas previstas y la consiguiente pausa en la inversión anunciada para la planta de Fertiberia supone una preocupación. No hablamos de una subvención empresarial, hablamos del futuro de una actividad industrial estratégica, de empleo y de una oportunidad para avanzar hacia una industria más moderna, competitiva y respetuosa con el medio ambiente. Hago un llamamiento público tanto al gobierno de España como a la dirección Fertiberia para que abran de manera inmediata una vía de diálogo y trabajo que permita encontrar soluciones.

Iván Fernández, alcalde de Corvera, en Trasona. / Luisma Murias / LNE

Hay otro plan pendiente en Corvera, la Ciudad deportiva del Real Avilés ¿En qué estado se encuentra?

Los trámites que tenía que hacer el Ayuntamiento para el desarrollo y ejecución de la ciudad deportiva ya están hechos, que tuviesen encaje en el Plan General de la Organización Urbana los usos deportivos en un terreno de uso industrial. Lo hicimos en diez meses, cuando las gestiones pensábamos que se iban a llevar en 18 meses. A partir de ahí, la pelota está en el tejado del Real Avilés y de los inversores que acompañan a su presidente Diego Baeza. El proyecto tiene una dimensión más allá de Corvera, más allá de la comarca, es un proyecto puntero a nivel del Noroeste de España. Es algo que me gustaría que saliese adelante.

¿Qué le queda por desarrollar a Corvera al margen de las tareas de mantenimiento? Siempre ha dicho que es el Alcalde del bache, del día a día

Ese día a día de lo cotidiano, de las cosas pequeñas, entre comillas, yo es algo que llevo grabado, si se me permite la expresión, a sangre y fuego. Hubo una época en la que la oposición me criticaba por decir que soy el Alcalde de los pasos de peatones o de los baches o de las farolas y yo lo llevo con orgullo. Tan importante para mí es la baldosa que está suelta y salpica en un día de lluvia como el proyecto de la Ciudad Deportiva o de Fertiberia que estamos hablando de millones de euros. Nos queda seguir atendiendo a la ciudadanía.

Al grano

Nos queda seguir manteniendo al Ayuntamiento sin deuda, que paga a sus proveedores en menos de 30 días. Un municipio fuerte económicamente es la base para presentarse a la ciudadanía como garante de poder resolverla y ofrecerle soluciones a los problemas que tiene la ciudadanía. Seguir apostando por la zona rural y concluir el saneamiento y abastecimiento que ya nos queda poco.

Puede concretar más…

Hablando de comunicaciones, me gustaría que ya estamos en contacto con el Ministerio, que se desarrollasen los suelos que hay entre Las Vegas y Los Campos, tenemos 15.000 metros cuadrados en dos parcelas para construir unas 150 viviendas para jóvenes y familias con rentas medias. Corvera crece en población y queremos que haya vivienda para familias con jóvenes y con rentas medias. Eso por un lado. Y luego, el otro lado, otra cuestión que me gustaría impulsar como alcalde es una labor a nivel comarcal, que es seguir mejorando la movilidad y el transporte público comarcal.

Hábleme del transporte, qué mejoraría

Ha avanzado y creo que toca dar el empujón definitivo. Mi aspiración es tomar como referencia el metro de Madrid para que haya más frecuencias, que cubra más territorio… se trata de facilitar el uso del transporte público para la ciudadanía y no pensar en coger el coche para todo.

En unos días abrirá el Paco, ya casi estamos en verano

Este fin de semana ya hemos visto que hace calor, pero no nos daba tiempo a abrir porque los contratos de los socorristas llevan tiempo. Intentaremos abrir el día 20 y que ya no cierre hasta finales de agosto. Además coincide con el primer día oficial de vacaciones escolares.

¿Será candidato del PSOE a las próximas elecciones?

Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Estoy y estaré a disposición de mi partido. Pero haré lo mismo que hice en las anteriores ocasiones que me presenté. Hablaré primero con la familia, con los amigos y con los compañeros del partido. Y después de escucharlos tomaré una decisión. Pero no pierdo ahora ni un segundo de tiempo.

Sus candidaturas se traducen en mayorías absolutas

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La confianza que yo tengo de la ciudadanía no es un cheque en blanco. Y yo sé que si me presento tengo que convencer de nuevo para que vuelvan a confiar en mí para el periodo 2027-2031. No por lo que haya hecho en el pasado, sino por lo que yo ofrezca para seguir mejorando y construyendo la mejor Corvera.