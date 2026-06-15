De la gaita al rock: el alumnado de Corvera exhibe su talento en los conciertos de fin de curso
Las actuaciones dan comienzo este lunes y se prolongan hasta el viernes 19 en el Centro Sociocultural de Las Vegas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo
Coincidiendo con las actuaciones, el centro abre el periodo de matriculación para el próximo curso manteniendo la gratuidad en el coro y la orquesta
La Escuela Municipal de Música de Corvera inicia este lunes 15 su ciclo de conciertos de fin de curso en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Las actuaciones, que se prolongarán hasta el viernes 19 de junio, sirven como clausura del año académico y coinciden con la apertura del periodo de inscripción para nuevos alumnos de cara al curso 2026/2027.
El calendario de conciertos arranca esta tarde a las 18.00 horas, horario que se mantendrá el martes 16, el miércoles 17 y el viernes 19. Por su parte, la jornada del jueves 18 tiene programado su inicio para las 19.00 horas. El acceso a todas las citas es libre y gratuito hasta completar el aforo del recinto. Durante estos cinco días, pasarán por el escenario los estudiantes de las diferentes disciplinas del centro, desde el área clásica y tradicional hasta los combos de música moderna.
El concejal de Cultura de Corvera, José Luis Montes, señaló que estos conciertos representan "una magnífica oportunidad para que el alumnado muestre todo lo aprendido" y para que las familias comprueben la evolución musical y el esfuerzo de los estudiantes. Asimismo, el edil defendió la relevancia del centro al explicar de forma indirecta que la escuela es un servicio fundamental para la vida cultural del municipio, destacando especialmente su capacidad para fomentar la creatividad y el acceso a la cultura desde edades muy tempranas.
Abierto el plazo de inscripción
Coincidiendo con las actuaciones, este lunes también se abre el plazo de inscripción para las personas que deseen incorporarse por primera vez al centro. La oferta formativa para el próximo curso abarca clases de música y movimiento para menores de entre 3 y 8 años, lenguaje musical, escuela de adultos y agrupaciones instrumentales.
La oferta de instrumentos se divide en varias especialidades: el apartado clásico cuenta con clarinete, saxofón, violín, piano, percusión y guitarra clásica; el Taller de Música Tradicional que ofrece gaita y percusión, y el Taller de Música Moderna que incluye bajo, batería, teclado y guitarra eléctrica y acústica. Además, la participación en el coro y la orquesta seguirá siendo gratuita para el alumnado como complemento a sus estudios.
Ante la apertura de este proceso, Montes animó a la ciudadanía a acercarse a la escuela e informarse, asegurando que disponen de una oferta muy completa y adaptada a diferentes edades e intereses. "Invitamos a todas las personas que tengan inquietud por la música a formar parte de un proyecto educativo y cultural que lleva años siendo un referente en Corvera", concluyó el concejal. Las personas interesadas pueden tramitar su matrícula o solicitar información en el propio Centro Sociocultural de Las Vegas, a través del teléfono 985 514 001 o en el correo electrónico "escuelamusica@ayto-corvera.es".
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