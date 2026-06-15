Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

De la gaita al rock: el alumnado de Corvera exhibe su talento en los conciertos de fin de curso

Las actuaciones dan comienzo este lunes y se prolongan hasta el viernes 19 en el Centro Sociocultural de Las Vegas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo

Coincidiendo con las actuaciones, el centro abre el periodo de matriculación para el próximo curso manteniendo la gratuidad en el coro y la orquesta

Un concierto de la Escuela de Música de Corvera en una imagen de archivo.

Un concierto de la Escuela de Música de Corvera en una imagen de archivo. / RICARDO SOLÍS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Christian García

Las Vegas

La Escuela Municipal de Música de Corvera inicia este lunes 15 su ciclo de conciertos de fin de curso en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Las actuaciones, que se prolongarán hasta el viernes 19 de junio, sirven como clausura del año académico y coinciden con la apertura del periodo de inscripción para nuevos alumnos de cara al curso 2026/2027.

El calendario de conciertos arranca esta tarde a las 18.00 horas, horario que se mantendrá el martes 16, el miércoles 17 y el viernes 19. Por su parte, la jornada del jueves 18 tiene programado su inicio para las 19.00 horas. El acceso a todas las citas es libre y gratuito hasta completar el aforo del recinto. Durante estos cinco días, pasarán por el escenario los estudiantes de las diferentes disciplinas del centro, desde el área clásica y tradicional hasta los combos de música moderna.

El concejal de Cultura de Corvera, José Luis Montes, señaló que estos conciertos representan "una magnífica oportunidad para que el alumnado muestre todo lo aprendido" y para que las familias comprueben la evolución musical y el esfuerzo de los estudiantes. Asimismo, el edil defendió la relevancia del centro al explicar de forma indirecta que la escuela es un servicio fundamental para la vida cultural del municipio, destacando especialmente su capacidad para fomentar la creatividad y el acceso a la cultura desde edades muy tempranas.

Abierto el plazo de inscripción

Coincidiendo con las actuaciones, este lunes también se abre el plazo de inscripción para las personas que deseen incorporarse por primera vez al centro. La oferta formativa para el próximo curso abarca clases de música y movimiento para menores de entre 3 y 8 años, lenguaje musical, escuela de adultos y agrupaciones instrumentales.

La oferta de instrumentos se divide en varias especialidades: el apartado clásico cuenta con clarinete, saxofón, violín, piano, percusión y guitarra clásica; el Taller de Música Tradicional que ofrece gaita y percusión, y el Taller de Música Moderna que incluye bajo, batería, teclado y guitarra eléctrica y acústica. Además, la participación en el coro y la orquesta seguirá siendo gratuita para el alumnado como complemento a sus estudios.

Noticias relacionadas

Ante la apertura de este proceso, Montes animó a la ciudadanía a acercarse a la escuela e informarse, asegurando que disponen de una oferta muy completa y adaptada a diferentes edades e intereses. "Invitamos a todas las personas que tengan inquietud por la música a formar parte de un proyecto educativo y cultural que lleva años siendo un referente en Corvera", concluyó el concejal. Las personas interesadas pueden tramitar su matrícula o solicitar información en el propio Centro Sociocultural de Las Vegas, a través del teléfono 985 514 001 o en el correo electrónico "escuelamusica@ayto-corvera.es".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un vecino de Pravia de madrugada tras salirse de la carretera en Riberas e impactar contra un semáforo
  2. Amante de los coches de lujo, primero de su promoción y 'muy de Pravia': así era Luciano Álvarez, el dentista fallecido en un accidente de tráfico en Soto del Barco
  3. Hallan el cuerpo sin vida del hombre de 81 años desaparecido desde la semana pasada en Castrillón
  4. Consternación entre los vecinos de Soto del Barco tras encontrar el cuerpo del hombre de 81 años desaparecido hace una semana: 'Hay muchos caminos de tierra por la zona
  5. Montaje monumental para 'El último de la fila' y Aitana: estrenarán el mayor escenario de Avilés con 45 metros de boca y 22 de fondo
  6. El coche quedó a nada de la fachada de la casa', aseguran los vecinos tras el accidente mortal en Riberas (Soto del Barco)
  7. Uno de los gigantes de la electrónica desembarca en Avilés: esta es la multinacional que abre nueva tienda en un céntrico local
  8. Pelea multitudinaria en Avilés: denuncian una nueva trifulca de madrugada en un 'after' de El Carbayedo

De la gaita al rock: el alumnado de Corvera exhibe su talento en los conciertos de fin de curso

Seis años guardados en una caja: los graduados del colegio de Cancienes se reencuentran con su pasado

Seis años guardados en una caja: los graduados del colegio de Cancienes se reencuentran con su pasado

EN IMÁGENES: El colegio de Cancienes despide a sus graduados con un viaje a su primeros días en la escuela

El gasómetro vuelve a dar forma al cielo de Avilés: así avanza Mónica Álvarez en la hoguera de San Juan de Corvera

El gasómetro vuelve a dar forma al cielo de Avilés: así avanza Mónica Álvarez en la hoguera de San Juan de Corvera

EN IMÁGENES: Así avanza la construcción de la enorme hoguera de San Juan de Corvera

Chapuzones contra el calor: Molleda cierra un impecable fin de semana de fiestas

Chapuzones contra el calor: Molleda cierra un impecable fin de semana de fiestas

EN IMÁGENES: Molleda se da un chapuzón por el día grande de sus fiestas patronales

Iván Fernández, alcalde de Corvera: "Mi referencia para el transporte comarcal es el metro de Madrid con más frecuencias y que abarque más territorio"

Iván Fernández, alcalde de Corvera: "Mi referencia para el transporte comarcal es el metro de Madrid con más frecuencias y que abarque más territorio"
Tracking Pixel Contents