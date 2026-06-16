Fuego, música y tradición se citan en Trasona: Corvera ya tiene lista la programación de la hoguera de San Juan

Corvera se prepara para revivir una de sus citas más especiales del año, la celebración de la "Foguera de San Xuan", un evento declarado Fiesta de Interés Turístico del Principado y que este año viene cargada de emotividad y nostalgia. Bajo el lema «Acero y Fueu», la programación dará comienzo a media tarde del martes 23 y se prolongará hasta mediada la madrugada del miércoles 24 en el entorno del Embalse de Trasona. La festividad fusionará música tradicional, espectáculos urbanos y los emblemáticos rituales de la quema en una de las noches más mágicas del año.

La víspera de San Juan arrancará la tarde del martes en el entorno del área recreativa de Overo. A las 18.00 horas comenzará la exhibición de bailes urbanos a cargo de Total Freak, que serán relevados a las 19.00 horas por la actuación de La Caracola. La actividad continuará en el mismo espacio a las 20.30 horas con la propuesta sobre ruedas de Pedalarte. A medida que caiga la noche, el protagonismo pasará a los más pequeños: a partir de las 21.30 horas se procederá a la quema de la hoguera infantil «Gasometrín» y al tradicional reparto de chocolate entre todos los asistentes.

La música asturiana marcará el ritmo del cambio de fecha. A las 22.00 horas, un pasacalles de la Banda de Gaites de Corvera recorrerá el recinto festivo para caldear el ambiente justo antes de que el prau acoja, a las 22.15 horas, el "Conciertu a Belenos", que este año contará con las actuaciones de Guieldu y Pandereteres Caparines.

Presentación de la "Foguera de San Xuan" en el embalse de Trasona. / A. C.

El momento cumbre de la fiesta llegará rozando la medianoche. A las 23.30 horas comenzará el ritual de la quema con el grupo de teatro Nun Tris, la Banda de Gaites de Corvera y las Pandereteras. Seguidamente, con la llegada exacta de la medianoche, se prenderá la gran hoguera para iluminar la madrugada. Finalmente, la música volverá al prau desde las 00.30 hasta las 03.30 horas con una animada verbena a cargo del grupo Tekila.

El concejal de Festejos, Rafael Alonso, ha querido poner en valor una cita que "trasciende el ámbito local para convertirse en un referente en toda Asturias". El edil destacó que el programa está diseñado para todos los públicos en un entorno único como el embalse de Trasona, subrayando la carga simbólica de la obra de este año, donde "el fuego representa el espíritu de San Xuan y el acero recuerda nuestro pasado y presente industrial", sirviendo como nexo de unión entre la tradición y la identidad obrera del concejo.

Amplio dispositivo de seguridad

Para garantizar que la fiesta se desarrolle sin incidentes, el Ayuntamiento desplegará un exhaustivo dispositivo de seguridad en el que participarán diez agentes de la Policía Local, patrullas de la Guardia Civil y efectivos de Bomberos de Asturias y Protección Civil. El plano de emergencias sanitarias incluirá una ambulancia de soporte asistencial ubicada estratégicamente junto al muro de la presa para agilizar cualquier intervención. Además, la organización reforzará la seguridad social del evento con la instalación de un Punto Lila contra el acoso y las agresiones sexistas, que permanecerá activo en el recinto desde las 23.30 hasta las 04.30 horas.

Una hoguera con guiño al pasado

Si el año pasado la hoguera de Corvera sirvió de homenaje a la sidra, coincidiendo además con su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, este año Mónica Álvarez ha querido profundizar en la temática autóctona. Tras rendir tributo al producto más popular y característico de Asturias, la artesana presentó recientemente el diseño de su nueva hoguera, un enorme gasómetro de ocho metros de altura con el que pretende echar la vista atrás y rememorar un coloso que, durante décadas, adornó el "skyline" de Avilés y que, tras su demolición en enero de 2024, ha dejado un vacío en la memoria siderúrgica y trabajadora de la comarca.

Félix Sancho y Mónica Álvarez, junto a "Gasometrín" / Christian García

Así, con la clara intención de rememorar la que fue una de las estructuras más características de la villa, Álvarez lleva más de dos meses trabajando a destajo para dejar lista y a tiempo su gran estructura, la cual está levantada a base de madera, poliespán, tornillería, espuma y pintura. Fue la propia autora quien, en la nave donde construye sus creaciones, describió este proyecto como "uno de los más complejos" de cuantos ha llevado a cabo. Por delante, a Álvarez y a su compañero Félix Sancho -quien además se encarga de levantar la hoguera de Luanco, un hórreo de madera de dos por dos metros de tamaño- apuran el tiempo que les queda para completar una estructura con la que ambos pretenden rendir tributo "al trabajo de la gente que trabajaba allí" así como reconocer la influencia que la siderurgia y metalurgia tuvieron en la comarca de Avilés.