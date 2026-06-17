Corvera, segundo municipio de España en lograr el sello de "Municipio Inclusivo" de la Fundación Integralia DKV

Corvera ha obtenido la acreditación de “Municipio Inclusivo”, una distinción impulsada por la Fundación Integralia DKV que premia las políticas locales destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Con este reconocimiento, el concejo se convierte en el segundo en conseguirlo, un hito que hasta ahora solo había alcanzado Villaviciosa. Este miércoles, la Casa Consistorial de Nubledo acogió el acto de entrega del galardón con la presencia del presidente de la Fundación Integralia DKV, Javier Vega de Seoane, acompañado por la directora, Cristina González, quienes se reunieron con el alcalde, Iván Fernández, y la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez.

Para lograr esta certificación, Corvera tuvo que superar una exhaustiva evaluación basada en la Guía de Municipalidad Inclusiva, un proyecto diseñado por la propia directora de la Fundación. Tras certificar que el concejo cumple con más del 75 por ciento de los criterios en áreas como urbanismo, empleo o comunicación digital, el Alcalde destacó el calado del reconocimiento: "Este reconocimiento supone un importante respaldo al trabajo que venimos desarrollando desde el Ayuntamiento para construir un municipio más inclusivo. La inclusión no es una acción puntual, sino una forma de entender la gestión pública". Asimismo, el regidor municipal insistió en que este logro refleja el esfuerzo conjunto de vecinos, entidades y personal municipal para hacer de Corvera un lugar más justo y accesible.

El galardón de la Fundación Integralia DKV, en detalle. / Christian García

Por su parte, al evaluar el caso concreto de Corvera, el presidente de la fundación alabó la ambición del equipo de gobierno "por no conformarse con el aprobado" tras alcanzar el 75 por ciento de los objetivos propuestos. Además, Vega de Seoane confesó que le había impactado positivamente la reacción de los mandatarios locales al asumir que el sello es solo un punto de partida: "Me gustaron mucho las palabras del alcalde y de la vicealcaldesa, que afirmaron que no había llegado a la meta, sino que este reconocimiento les anima a seguir".

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La Fundación Integralia DKV nació hace 25 años promovida por el grupo DKV Seguros con el propósito de generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad. El proyecto de la Guía de Municipalidad Inclusiva se fraguó tras la experiencia de la fundación en Asturias con su Hub de Diversidad Digital. Esta iniciativa, orientada a reducir la brecha tecnológica y mejorar la empleabilidad del colectivo, comenzó en Gijón, Oviedo y Avilés antes de extenderse al entorno rural y a localidades más pequeñas, lo que motivó la creación de una herramienta para ayudar a los ayuntamientos a alcanzar niveles de inclusión más altos.