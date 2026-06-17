Cuenta atrás para el PACO: el único parque acuático de Asturias inaugura este sábado su tercera temporada de toboganes y chapuzones

Asturias ya divisa en el calendario su epicentro de chapuzones veraniegos. El Parque Acuático de Corvera, conocido popularmente su acrónimo, PACO, lo tiene todo listo para abrir este sábado 20 sus puertas en la que será su tercera temporada. Aunque el Ayuntamiento barajó inicialmente abrir el complejo entre finales de mayo y primeros de junio, la inestabilidad meteorológica y la falta de sol obligaron a posponer la fecha. A pesar del retraso en el inicio de la temporada, no ha faltado la actividad en el recinto durante las últimas semanas, en las que los operarios municipales han trabajado a destajo para poner a punto la instalación y finiquitar varias mejoras, como un nuevo césped artificial o una valla perimetral nueva. Antes del gran baño general, el recinto vivirá un ensayo general con la visita de los usuarios del CAI de Villalegre el viernes 19, un día antes de la inauguración.

Con las fechas ya confirmadas, las instalaciones -que cuentan con una superficie de más de 4.200 metros cuadrados con toboganes, cafetería y zonas de merendero y tumbonas- presentan novedades respecto al año pasado. La más destacada es la sustitución del césped natural por uno artificial de última generación que evitará que los restos de hierba ensucien los vasos de las piscinas. A esta mejora estética y de mantenimiento se suman una verja perimetral nueva para reforzar la seguridad de todo el recinto y la construcción de una escollera para consolidar el aparcamiento de la parte superior.

Capacidad del recinto

Para evitar aglomeraciones y garantizar la comodidad de los bañistas, el control de accesos restringirá el aforo diario a un máximo de 650 usuarios. El Ayuntamiento dividirá este cupo en tres vías de comercialización bien diferenciadas. La venta online general dispondrá de 250 pases diarios que se podrán adquirir el mismo día de la visita entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde. Otros 200 pases se reservarán para la venta online anticipada, disponibles con tres días de margen durante el tramo nocturno previo, mientras que las últimas 200 localidades se venderán directamente en la taquilla física del recinto.

Este sistema de gestión también se aplica a las celebraciones de cumpleaños y excursiones de grupos, que tienen fijado un tope colectivo de 200 personas al día. Estas solicitudes deben tramitarse con una antelación mínima de siete días para verificar el espacio disponible, y sus plazas se descuentan directamente del cupo de la venta online anticipada. Si el grupo cancela la actividad, algo que puede hacer hasta tres días antes de la fecha reservada, las entradas se liberan y regresan de forma automática a ese mismo canal de venta anticipada para el público general.

Tarifas

En el apartado económico, las tarifas de acceso se mantienen idénticas a las del verano pasado. Los niños menores de tres años entran gratis, mientras que los menores de entre 4 y 12 años abonan 3 euros entre semana y 3,50 euros los sábados y domingos. Los jóvenes de 13 a 24 años y los mayores de 65 años pagan una tarifa unificada de 4 euros en días laborables y 4,50 euros los fines de semana. Para los adultos de entre 25 y 65 años, el coste de la entrada se sitúa en 5 euros de lunes a viernes y asciende a 5,50 euros durante los sábados y domingos.

Dinamización laboral

La actividad del complejo reactivará el mercado laboral de la zona con la creación de 14 puestos de trabajo estivales, distribuidos en cuatro socorristas, tres taquilleros, tres operarios de mantenimiento, tres profesionales de hostelería y un encargado de limpieza. Precisamente la gestión diaria del parque acuático incorporará un refuerzo específico para el servicio de limpieza, que acudirá a las instalaciones a media tarde para repasar a fondo las zonas comunes y los baños en las horas de mayor afluencia.

Consolidación y rentabilidad en 2025

La decisión de congelar las tarifas para esta nueva temporada viene avalada por la salud financiera del complejo, que en su segundo año de vida confirmó que es capaz de pagarse solo. Durante las casi 90 jornadas en las que el recinto permaneció abierto el verano pasado, algo más de 30.400 usuarios pasaron por las instalaciones, lo que dejó un índice de ocupación media del 53% y un ritmo próximo a las 350 entradas diarias. En términos de caja, la actividad generó unos ingresos globales de casi 139.000 euros -divididos entre los cerca de 126.800 euros recaudados en taquilla y un canon del chiringuito que rondó los 12.100 euros- frente a unos costes operativos de algo más de 136.600 euros, lo que se tradujo en un superávit para las arcas municipales cercano a los 2.300 euros.

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El precedente del año de estreno

Este rendimiento económico dio continuidad a la tendencia de la campaña inaugural de 2024, que sirvió para testar por primera vez el impacto del equipamiento. A pesar de contar con un calendario reducido de 36 días de apertura tras su inauguración, el espacio registró la afluencia de algo más de 14.200 bañistas, firmando una ocupación media cercana al 68%. El éxito comercial de su debut estuvo marcado por las jornadas de olas de calor, que provocaron el lleno absoluto del 100% en 17 de los 36 días de actividad (casi la mitad de la temporada). El ejercicio contable de ese primer año se saldó con una recaudación total de cerca de 61.500 euros frente a unos gastos globales de 59.000 euros que ya incluían los costes de suministros básicos, dejando un beneficio de algo más de 2.400 euros.