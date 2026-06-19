Corvera llena las plazas de julio de su Escuela de Vacaciones antes del inicio del verano
El Ayuntamiento reúne a las familias para explicar el funcionamiento de una actividad que atenderá a 136 niños y niñas y se prolongará hasta el 4 de septiembre
El Ayuntamiento de Corvera ultima el arranque de la Escuela de Vacaciones de Verano 2026, que comenzará el próximo 25 de junio y se prolongará hasta el 4 de septiembre con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival. La iniciativa partirá este año con 136 menores inscritos, un 20% más que en la anterior edición, y alcanzará una ocupación de hasta 90 niños y niñas por semana. El mes de julio ya está completo, aunque todavía quedan algunas plazas disponibles para agosto.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, y la vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, mantuvieron una reunión informativa con las familias en el salón de actos del edificio Tomás y Valiente. El encuentro sirvió para explicar el funcionamiento de la escuela, detallar el programa de actividades previsto y resolver las dudas de madres y padres antes del inicio del servicio. "Para nosotros es muy importante este tipo de reuniones, el acercarnos hasta donde están los padres y madres de los niños y niñas que van a pasar el verano en nuestra escuela de vacaciones", señaló Fernández.
El regidor defendió la importancia de mantener una comunicación directa con las familias y destacó el valor de estos encuentros para generar confianza antes del inicio de la actividad. "Informarles de lo que van a encontrar sus hijos, de las actividades que van a poder realizar y solventar cualquier tipo de duda o cuestión que nos planteen es fundamental", afirmó. En la misma línea, subrayó que el gobierno local quiere seguir reforzando la cercanía con los vecinos. "Siempre hemos pensado que estar cerca de nuestros vecinos y vecinas es primordial para una buena marcha del Ayuntamiento. Y así lo vamos a seguir haciendo siempre que se presente la ocasión o que nos lo pidan".
El Ayuntamiento ha admitido todas las solicitudes presentadas en tiempo y forma. Aunque julio está completo, las familias interesadas aún pueden solicitar nuevas plazas o ampliaciones para agosto, siempre con una antelación mínima de cinco días hábiles. Para ello, deberán consultar primero la existencia de vacantes llamando a la Oficina de Información Juvenil (OIJ) y, posteriormente, registrar la documentación necesaria para formalizar la matrícula.
"Ya está abierto el periodo de solicitud para las vacantes disponibles, siempre respetando los plazos establecidos en la convocatoria", explicó Patricia Suárez, que recordó además que las bases exigen un periodo inicial mínimo de matriculación de cinco días, ya sean seguidos o alternos.
Todo preparado
La Escuela de Vacaciones se organizará por grupos de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 a 14 años, cada uno atendido por un monitor o monitora y con una persona responsable de la coordinación y supervisión general. El horario ordinario será de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, con posibilidad de ampliación desde las 7.30 horas y hasta las 16.00 horas, incluyendo servicios de desayuno y comedor.
El programa combinará juegos al aire libre, actividades artísticas, manualidades, educación vial, robótica, talleres de ciencia, cuentacuentos, audiovisuales, expresión musical y corporal, además de propuestas de ocio en ParqueAstur y excursiones dentro y fuera del concejo, configurando una de las principales herramientas municipales de apoyo a las familias durante el verano.
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