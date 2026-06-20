Los primeros chapuzones en el único parque acuático de Asturias: "Mola muchísimo"

Diego Tellez y su hijo Hugo son de La Luz y fueron los primeros en estrenar los toboganes del Paco en esta nueva temporada. Se lanzaron a las 12.00 horas. Sin pensarselo para inaugurar la campaña de chapuzones en el único parque acuático de Asturias. "Solemos venir, vivimos aquí al lado y son todo ventajas, además los precios son económicos", señala Diego Tellez nada más salir de la piscina. Los adolescentes Iván Bao, Christian Echezarreta y Daniel Gregorio son los siguientes en deslizarse. "El agua está un poco fría", señala Lucas García, de 11 años, que fue al Paco en compañía de su padre, Pelayo García, y de su amigo Samuel Lorenzo. "Mola muchísimo pero al principio me daba un poco de miedo, que luego se me pasó", comenta Lorenzo, que se estrenaba en los toboganes de Las Vegas. Pelayo y Lucas ya habían ido más veces. Al mediodía habian reservado ya algo más de 100 entradas por vía digital aunque también había personas en la taquillla dispuestas a sofocarse del calor en Corvera.

El parque acuático de Las Vegas, el Paco, es un lugar en el que se reúnen amigos y familias. Los jóvenes son el grueso de los usuarios. "Nosotros solemos venir", afirma Echezarreta, que es del barrio avilesino de Versalles. Marcos Sánchez ha quedado con sus amigos del IES Número 5. Iyán García es uno de ellos y otro se llama Diego Santos, que viene a su vez acompañado de su hermano pequeño Daniel y de su padre, David. "Ya tenemos ganas de tirarnos por el tobogán", señala Sánchez. Ya acudió el pasado verano y se lo pasó en grande. Quiere repetir la experiencia con sus amigos. Iyán García es nuevo en el Paco. Y también tiene ganas de mojarse. "Es una buena manera de celebrar el fin de curso, ya acabaron las clases", señala este joven que como sus amigos pasará a 2º de ESO el próximo curso. A Diego Santos también le chiflan los toboganes. "Planeamos venir juntos el otro día en clase", afirman los pequeños estudiantes del Número 5. El pequeño Daniel Santos, que estudiará Sexto el próximo curso, también se estrena. La entrada cuesta 3,50 euros para niños de 4 a 12 años, un euro más para jóvenes de 13 a 24 y otro más para adultos. Además de eso, hay abonos de diez euros que abaratan la entrada individual.

"Hace calor, buen día para un chapuzón", comenta una mujer en la cafetería del Tomás y Valiente a un niño. "¿Vamos por la tarde al Paco?", le pregunta mientras el pequeño luce una sonrisa de oreja a oreja. Al tiempo, un grupo de chavales comienza a subir la calle Miguel Ángel Blanco con las toallas al hombro. Van al Paco.

El equipamiento municipal estrena mejoras en sus instalaciones y mantiene una capacidad máxima de 650 personas diarias. Las instalaciones abrirán de forma ininterrumpida de lunes a domingo, entre las 11.30 y las 20.15 horas, mientras que el baño estará permitido de 12.00 a 20.00 horas. La sustitución de parte del césped natural situado junto a las piscinas por césped artificial es uno de los cambios de este año. También se han reforzado las medidas de seguridad con la instalación de una nueva valla en los accesos y se ha reorganizado el servicio de limpieza para optimizar el estado de las zonas comunes y los aseos. El PACO afronta esta nueva campaña con una plantilla de 16 trabajadores distribuidos entre los servicios de socorrismo, taquilla, mantenimiento, limpieza y restauración, contribuyendo además a la generación de empleo durante los meses estivales. El Paco contaba este sábado con cuatro socorristas. Esa cifra llega hasta cinco si el aforo está completo.

"Van muy rápido los toboganes", señala Hugo Tellez, que ya ha probado los dos de los tres tipos que hay. "El que está cerrado no lo probé todavía y los que son tres juntos, esos son los que van más rápido", detalla porque conoce muy bien las instalaciones.

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«Este espacio nació sin grandilocuencias ni pretensiones exageradas. Queríamos ofrecer un lugar para disfrutar, refrescarse y convivir durante los meses de calor. Más allá de su nombre, lo importante es el uso que le demos, el cariño con el que se ha diseñado y el papel que desempeña en la vida cotidiana de muchas familias», señala el Alcalde de Corvera, Iván Fernández en la inauguración de este espacio de ocio municipal que hace las delicias de los chavales. "Volvería todos los días", señalan sus usuarios.