Corvera refuerza su apuesta por la zona rural con más de 800.000 euros para renovar las redes de agua de Molleda

El Ayuntamiento de Corvera refuerza su apuesta por la mejora de los servicios básicos en la zona rural con un plan de renovación de la red de abastecimiento de agua en la parroquia de Molleda, que suma una inversión superior a los 835.000 euros. Las actuaciones se desarrollarán en los núcleos de Llandones, Juncedo y La Reguera, con el objetivo de resolver los problemas de presión y caudal que arrastran los vecinos, especialmente en épocas de mayor consumo.

El alcalde, Iván Fernández, defendió que estas obras forman parte de una estrategia global del gobierno local para modernizar las infraestructuras hidráulicas del concejo. "El agua es un bien esencial al que, a veces, no prestamos la atención que merece hasta que falta. Por eso, para este equipo de gobierno, garantizar un suministro de calidad en cada rincón del concejo es una prioridad absoluta, no una opción", afirmó. Fernández recordó que, durante la legislatura, la inversión municipal en saneamiento y abastecimiento alcanzará los 5,5 millones de euros, con especial atención a las parroquias rurales.

La primera actuación se ejecutará en Llandones y Llavandera, con una inversión de 190.569,86 euros, y permitirá conectar las viviendas con el depósito de Grandellana, situado a mayor cota y con mejores condiciones de presión que el actual depósito de El Pino. La obra incluye más de 1.100 metros de tubería, acometidas domiciliarias, válvulas reguladoras de presión, una cuneta-bordillo de hormigón y una arqueta de conexión con la red existente.

La intervención de mayor entidad se desarrollará en Juncedo, donde el Ayuntamiento renovará la red principal con casi 2.800 metros de tubería conectada al depósito de El Pino. La actuación, presupuestada en 497.431,24 euros, beneficiará también a los núcleos de El Castiello, El Barrial y Lloreda, dará servicio a los 158 habitantes actuales de la zona y permitirá atender una población estimada de 259 residentes en 2050. En La Reguera, por su parte, ya se ha iniciado la licitación de una tercera obra, con una inversión de 138.059,72 euros, para mejorar la presión y el caudal del suministro.

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El alcalde y el concejal de Obras y Servicios, Jorge Suárez, explicarán este lunes el alcance de los proyectos en una asamblea abierta con los vecinos. Fernández subrayó que se trata de actuaciones "que a simple vista no se ven", pero que "cambian la vida de las personas que llevan años conviviendo con problemas de presión, con cortes de agua en verano y con infraestructuras obsoletas". Y añadió: "La zona rural no es el segundo plano del concejo; es parte de lo que somos, de nuestra identidad, y merece la misma inversión y el mismo compromiso".