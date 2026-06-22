Localizan a un menor fugado de una casa de acogida en el parque acuático de Corvera
La Policía Local trasladó al menor al centro del que había huido "hace varios días"
I. G.
La Policía Local de Corvera ha localizado este lunes a un menor huido de un centro de acogida de la comarca avilesina. Los agentes corveranos dieron con el fugado en el parque acuático de Corvera, el popularmente conocido como Paco y situado en la parte alta de Las Vegas. El menor ya descansa en el centro de acogida, según manifestaron fuentes policiales. La Policía Local del concejo ya fue advertida de la fuga del menor del centro de acogida porque solía pasar tiempo en la localidad corverana en la que fue localizado. La huida, según ha podido saber este periódico, fue de "varios días".
Así las cosas, la fuga tuvo un buen final. El menor abandonó el centro de acogida por causas desconocidas hace varios días y su localización por la Policía Local de Corvera permitió que regresara a su centro.
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