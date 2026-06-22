Todo preparado en Corvera para la noche de San Xuan: "Fuéu y Aceru" reivindicará el legado industrial de la comarca
La foguera principal alcanzará los seis metros de altura y estará acompañada por una versión infantil en el área recreativa de Overo
Corvera ya tiene todo preparado para celebrar este martes la noche de San Xuan con la quema de su tradicional Foguera, que este año lleva por título "Fuéu y Aceru". La construcción, ya instalada y abierta a la visita de vecinos y curiosos, está inspirada en los gasómetros que formaron parte del paisaje industrial de la comarca. La estructura cuenta con una base de seis por cinco metros, unos 30 metros cuadrados, y supera los cinco metros de altura.
El alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que "ya está todo preparado" e invitó a la ciudadanía a acercarse a contemplar la foguera antes de la quema. "Quien quiera puede acercarse a verla y a sacarle fotos o hacerse un selfie, lo que ya se está convirtiendo en toda una tradición", señaló el regidor, que confió en que mañana sea "un día maravilloso, lleno de tradición, alegría y convivencia para todas las vecinas y vecinos de Corvera".
La foguera principal está construida con madera contrachapada de okoumé y cartón pluma ecológico, alcanza los seis metros de altura máxima y cinco metros de diámetro, y en su interior se quemarán más de tres toneladas de madera, lo que la convierte en una de las mayores construcciones realizadas en Corvera en los últimos años.
También habrá una foguerina infantil en el área recreativa de Overo, con dos metros de altura y unos 500 kilos de madera. El Ayuntamiento anima además a compartir fotografías de la jornada para seguir alimentando la memoria colectiva de esta celebración.
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