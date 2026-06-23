La ola de calor provoca el primer lleno de la temporada en el único parque acuático de Asturias
El Parque Acuático de Corvera alcanzó este martes el aforo completo apenas cuatro días después de su apertura, impulsado por las temperaturas récord registradas en Asturias y la búsqueda de alternativas para combatir el calor extremo
El Parque Acuático de Corvera (PACO) vivió este martes su primera jornada de lleno absoluto desde que abrió sus puertas el pasado sábado. Las altas temperaturas registradas en toda la comarca y la intensa ola de calor que afecta a Asturias dispararon la afluencia de público a las instalaciones, que se convirtieron en uno de los principales refugios frente al calor. Desde primera hora de la mañana cientos de personas comenzaron a acceder al recinto hasta completar el aforo disponible.
La coincidencia del inicio de la temporada estival con un episodio meteorológico excepcional ha multiplicado el interés por las zonas de baño y el ocio acuático. La comarca avilesina encadenó este martes temperaturas récord para un mes de junio, con registros que superaron ampliamente los 30 grados. En ese contexto, piscinas, playas y espacios recreativos registraron una gran afluencia, aunque el caso de PACO destacó por alcanzar el cartel de completo apenas cuatro días después de su reapertura.
El estreno de la temporada apunta así a un verano de intensa actividad para el equipamiento corverano. La previsión de que las altas temperaturas continúen durante los próximos días mantiene la expectativa de nuevas jornadas de gran afluencia en unas instalaciones consolidadas como una de las principales ofertas de ocio familiar del área central asturiana. El primer lleno llega en el arranque de la campaña estival, un indicio de que la combinación de vacaciones escolares, tiempo estable y calor extremo puede convertir este verano en uno de los más concurridos para el Parque Acuático de Corvera (PACO).
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