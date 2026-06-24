Corvera contratará a 28 personas desempleadas a través de un nuevo taller de empleo

El Ayuntamiento de Corvera pondrá en marcha el próximo 1 de agosto un nuevo taller de empleo que permitirá contratar a 28 personas desempleadas durante un año. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 754.830 euros, financiado principalmente a través de una subvención del Principado de Asturias de casi 609.830 euros y completado con una aportación municipal de 57.000 euros.

El programa está dirigido a personas desempleadas de treinta años o más mediante un sistema que alterna la teoría con la práctica profesional. La convocatoria ofrece 24 plazas para alumnos trabajadores, divididos a partes iguales entre doce estudiantes de nivel 1 y otros doce de nivel 2, enfocados en la especialidad de jardinería. El equipo se completará con un director, dos monitores y un administrativo. El proceso de selección comenzará de forma inminente en las próximas semanas, y las personas interesadas pueden solicitar información en la agencia de desarrollo local del centro social de Las Vegas.

Con esta iniciativa, el balance de contratación de la actual legislatura en Corvera ascenderá a 137 contratos vinculados a planes de empleo y formación, acumulando una inversión conjunta de 3,65 millones de euros, de los cuales el consistorio ha aportado el 9%. Al respecto, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, destacó que “estos datos demuestran la capacidad del equipo de Gobierno para atraer fondos y recursos de otras administraciones que redundan directamente en beneficio de nuestro concejo y de nuestros vecinos”.

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El regidor aseguró que el beneficio de estas actividades es doble puesto que, por un lado, se favorece a los alumnos que aprenden para acceder al mercado laboral y, por otro, a la comunidad, “ya que los trabajos que realizan durante este tiempo redundan en la mejora y acondicionamiento de las zonas verdes del concejo creando entornos más agradables para el disfrute de toda la comunidad”.