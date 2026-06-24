Récord histórico en la hoguera de San Juan de Corvera: más de 15.000 personas arropan una noche sin incidente
El concejal de Festejos, Rafael Alonso, califica la cita en el embalse de Trasona como "un éxito sin precedentes" gracias a una masiva afluencia que llenó el área recreativa hasta la madrugada y que se saldó con un parte limpio de seguridad y limpieza
La noche de San Juan en el embalse de Trasona se saldó con un éxito rotundo y una asistencia histórica que establece "un logro sin precedentes en la historia de la hoguera". Más de 15.000 personas, según datos de la policía municipal, se dieron cita en el área recreativa de Overo para presenciar la quema de “Aceru y Fuéu”, la gran hoguera de ocho metros de altura y tres toneladas de madera que este año rindió homenaje a la historia siderúrgica de la comarca reproduciendo la silueta de los icónicos gasómetros de Avilés.
El concejal de Festejos de Corvera, Rafael Alonso, se mostró entusiasmado tras la celebración y confirmó que se trata del "mayor éxito de la foguera de los últimos años", calificando la cita como un hito sin precedentes en el municipio. El edil destacó especialmente el comportamiento cívico de los asistentes a pesar de la masiva afluencia, señalando que "eran las tres y media de la mañana y estaba el prao abarrotado de gente", en un ambiente que definió como "espectacular". Asimismo, Alonso confirmó que en el Punto Lila no se registró ninguna incidencia y quiso agradecer el trabajo coordinado de la Guardia Civil y de los empleados municipales, que permitieron que el entorno amaneciera completamente limpio.
La jornada festiva comenzó a cocinarse desde la tarde con un marcado carácter familiar. A las nueve y media de la noche llegó el turno de “Gasometrín”, la hoguera melliza a escala de dos metros y 500 kilos de peso. Decenas de niños contemplaron atónitos las llamas de una iniciativa diseñada específicamente para que los más pequeños disfrutasen de la tradición sin necesidad de trasnochar, un adelanto horario que el concejal tildó de "otro éxito" de participación.
Ya en la medianoche, el plato fuerte de la velada congregó a una multitud histórica en el embalse. Tras el encendido de la gran estructura principal, tomó el relevo la música. A las doce y media de la noche arrancó la verbena a cargo de la orquesta Tekila, prolongando una celebración que aprovechó un respiro en las temperaturas tras una jornada con los termómetros por las nubes. Así, con fuego y música, Trasona disfrutó de la edición más multitudinaria y con mayor respaldo popular que se recuerda en el concejo.
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