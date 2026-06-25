Alejandro Méndez, portavoz del PP de Corvera: "Hace falta una visión más largoplacista para que Corvera se parezca más a una ciudad"

Alejandro Méndez es el portavoz del PP de Corvera. Fue candidato en las pasadas elecciones municipales en las que los populares obtuvieron dos concejales y quedaron a las puertas de un tercero.

¿Cómo van los tres años que llevamos de mandato?

Por momentos muy intensos y otros más tranquilos, pero siempre con trabajo por delante, siempre con cosas por hacer, intentando hacer lo mejor posible nuestro trabajo, que no es más que proponer cuando no estamos de acuerdo, tratar de ser positivos y también fiscalizar lo que hace el gobierno.

¿Qué necesidades observa en estos tres años?

Trabajamos en cuatro líneas principales de actuación.

Cuáles.

En primer lugar, hay un problema muy grave en Corvera con la seguridad, con los robos: los incidentes se suceden y cada vez son mayores, la sensación de inseguridad en la zona rural y ya empieza a ser también en la zona urbana es cada vez mayor. Sí que hay que reconocer que el gobierno local pone algunos medios a disposición para mejorar las situaciones: Policía Local y cámaras. Pero el Alcalde no se enfrenta a las administraciones superiores donde también gobierna el PSOE, hablamos de Delegación de Gobierno y de las consejerías competentes en estos asuntos.

Otro asunto de esos cuatro ejes es...

El tema impositivo. El PSOE tiene una posición política ideológica clara: aumentar la presión fiscal. Nosotros preferimos que la presión fiscal sea la menor posible. Hay cuestiones que no tienen ningún sentido como seguir aumentando el IBI u otros impuestos cuando el Ayuntamiento goza de buena salud económica.

Ha criticado en ocasiones la gestión de la plantilla municipal.

Es el tercer pilar. La gestión de la plantilla municipal es nefasta y, más si cabe, con la buena salud económica del Ayuntamiento. Somos el Ayuntamiento que peor paga de la comarca con muchísima diferencia, un Ayuntamiento que está sufriendo una sangría de trabajadores municipales muy alarmante. No se cuida lo principal que es lo que se tiene en casa.

¿Y el cuarto?

Fundamentalmente lo que tiene que ver con la gestión de los servicios públicos en general, sobre todo ahí hay varias cosas concretas. La gestión de los programas Concor y el Plan Crea, que es lo que tiene que ver más con el apoyo del comercio de los autónomos en Corvera. Con el Concor se ha puesto un serio problema fiscal a los comerciantes y para el programa Crea no se toma ninguna medida para incentivarlo. Igualmente, el tema del parque acuático, que se iba a abrir en mayo y se abre un mes después y no se aclaran los motivos. El parque acuático se abrió pronto y mal para intentar satisfacer una demanda política.

¿Qué espera del último año antes de las elecciones?

Probablemente el Alcalde haga algún anuncio final, en contra de lo que dijo o alguna idea rimbombante para intentar impulsar la campaña. Nosotros seguiremos en la misma línea. [El PSOE] No quiere hacer que Corvera dé un paso más allá y eso se aprecia en la cuestión urbanística y el desarrollo del suelo. Está muy bien que Iván Fernández hable siempre del proyecto del Alcalde de la baldosa suelta, eso es estupendo, pero hay que tener también una visión un poco más largoplacista y tratar de ver a Corvera como algo que se acerca a una ciudad y que no sea un una aldea.

Corvera es una plaza difícil para para el PP. ¿Cómo ven las próximas elecciones?

Somos realistas, sabemos que ahora mismo aspirar a a gobernar es es una quimera, una utopía. Estamos preparados para gobernar, tenemos personas con calidad más que suficiente para hacerlo, pero somos realistas y nuestro objetivo es intentar mejorar los resultados. Siempre hablamos con un discurso sincero, realista y no vamos a prometer cosas imposibles, sino gestión eficaz y una política más a largo plazo para una Corvera en crecimiento.

¿Repetirá como candidato?

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Estaré donde quiera el partido. Si el partido quiere y los compañeros de Corvera también, yo a día de hoy estoy dispuesto.