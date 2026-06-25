Detenidas dos personas por dos robos con violencia en Las Vegas

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por cometer, supuestamente, dos delitos de robo con violencia e intimidación en Las Vegas, Corvera. Los ladrones atracaron a dos personas del concejo para robarles, entre los dos botines, 35 euros, un boleto de la ONCE, un teléfono móvil y una cartera portadocumentos. Los detenidos ya han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Avilés.

El primero de los robos tuvo lugar el 5 de junio. Mientras la víctima se dirigía a su domicilio, en Las Vegas, alrededor de las 00.00 horas, fue abordada por los ladrones. La arrinconaron contra la pared y le quitaron la cartera portadocumentos, un teléfono móvil, un boleto de la ONCE y 15 euros. Dos días después, el 7 de junio, uno de los ladrones caminaba por una de las calles de la localidad cuando, al cruzarse con un individuo, le propinó un golpe que lo tiró al suelo. Acto seguido, el autor le registró los bolsillos, apoderándose de la cartera, de la que extrajo un billete de 20 euros, para seguidamente abandonar la zona.

Dos robos en apenas 48 horas en Las Vegas

El segundo agredido aportó en su denuncia la descripción de las prendas de vestir que utilizaba el agresor, muy características, así como el correspondiente parte médico de lesiones. La investigación fue llevada a cabo por efectivos de la Compañía de Avilés y, tras visionar diversas cámaras de seguridad de distintos establecimientos, pudieron comprobar cómo en el lugar donde ocurrió el segundo de los hechos se detectaba la presencia, a las 05.40 horas, de un individuo de mediana edad, tez morena, barba blanca y vestido con una sudadera bicolor, blanca y amarilla, con capucha, cuya descripción coincidía con la aportada por la víctima.

Al acceder esta persona a un establecimiento público, su sistema de seguridad permitió identificarlo a la perfección. Resultó ser un vecino de Avilés de 43 años. Tras abandonar el establecimiento, deambuló por diversas calles de la localidad de Las Vegas hasta cruzarse con su segunda víctima, a la que tiró al suelo.

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Las cámaras de seguridad permitieron identificar a uno de los detenidos

En el primero de los robos, cometido en la misma calle de Las Vegas, sus autores habían sido reconocidos por la víctima. Se trataba del ladrón del robo posterior y de otro vecino de Avilés de 41 años. Una vez realizadas las diligencias de identificación correspondientes, el 16 de junio se detuvo a las dos personas. Al primero se le imputó un delito de robo con violencia y otro de robo con intimidación, mientras que al segundo se le atribuyó un delito de robo con intimidación.