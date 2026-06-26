Corvera estrena un ansiado aparcamiento: Entrevías ya cuenta con 38 plazas de estacionamiento para dar respiro a los vecinos

El Ayuntamiento de Corvera ha puesto en funcionamiento el nuevo aparcamiento público y gratuito de la zona de Entrevías, en Los Campos. La infraestructura, que ya está abierta al uso, busca resolver los problemas históricos de estacionamiento que sufrían los residentes de este entorno urbano. La intervención ha supuesto una inversión global cercana a los 170.000 euros. Esta partida económica ha englobado tanto la adquisición del suelo como la redacción del proyecto técnico y la ejecución material de los trabajos.

Este viernes, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, celebró la agilidad de las obras y matizó que los trabajos han concluido en tiempo y forma, detallando que incluso se ha registrado un ligero adelanto respecto a las previsiones iniciales. "En ocasiones las obras duran un poco más de lo previsto, en este caso ha sido al contrario, los plazos se han acortado", afirmó el regidor municipal.

El nuevo equipamiento se extiende sobre una superficie total de 1.277 metros cuadrados y ofrece un total de 38 plazas de estacionamiento. La mayor parte del espacio se ha reservado para vehículos ligeros, con un total de 36 plazas que incluyen dos adaptadas para personas con movilidad reducida, a las que se suman otras dos plazas destinadas al estacionamiento de motocicletas.

Con esta apertura, el Consistorio señaló que se atiende una demanda de los vecinos del barrio, quienes experimentaban serias dificultades diarias para encontrar plazas de estacionamiento. El alcalde destacó que "hoy cumplimos la palabra dada a los vecinos y vecinas de esta zona. Nos trasladaron un problema real, nos comprometimos a buscar una solución y hoy podemos decir que esa solución es una realidad y está ya al servicio de la ciudadanía".

La habilitación de este espacio requirió un complejo proceso de gestión debido a la ubicación del terreno. "Ha sido un proceso largo, pero nunca perdimos de vista el objetivo: responder a una necesidad real del barrio y hacerlo con todas las garantías", señaló Fernández.

El alcalde también quiso subrayar el papel activo que desempeñado por el vecindario en el desarrollo de toda la iniciativa. Fernández explicó que desde el primer momento trabajaron de la mano del barrio, escuchando sus propuestas y preocupaciones e informando de cada avance. En este sentido remarcó que "este aparcamiento no es solo una obra municipal, es el resultado del diálogo, de la escucha y del compromiso cumplido".

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Como balance final, las autoridades locales enmarcaron la obra dentro de una estrategia de mejora del entorno urbano y de los servicios básicos de Los Campos sobre la que Fernández señaló que "la puesta en servicio de este nuevo aparcamiento supone una mejora concreta en el día a día de muchas familias. Entrevías y Los Campos cuentan desde hoy con una solución moderna, accesible y definitiva a un problema histórico de estacionamiento, mejorando la movilidad, reduciendo la congestión y contribuyendo a la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.