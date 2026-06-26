Corvera sigue de fiesta: Campañones se prepara para un fin de semana de música, brasas y diversión

El olor a brasa y el sonido de las charangas no se apagan en Corvera. Este fin de semana, Campañones arranca sus esperadas fiestas patronales, una cita que promete congregar al vecindario en un ambiente de pura convivencia y diversión. Desde el sábado 27 y hasta el lunes 29 de junio, el área recreativa de Campañones se transformará en el epicentro de la música, el reencuentro y el buen comer del concejo.

Las celebraciones romperán el hielo la noche del sábado con los primeros acordes en directo. El grupo Costa Norte será el encargado de inaugurar el escenario a las 23.30 horas, abriendo un fin de semana donde la música no dará tregua. Durante toda esa primera tarde, se habilitará la reserva de mesas para las grandes citas gastronómicas de las jornadas posteriores, el verdadero plato fuerte de estos festejos.

El domingo se celebrará el día grande con una agenda que arranca a mediodía. Los asistentes podrán calentar motores a las 13.00 horas con la clásica sesión vermú, amenizada por la charanga de Corvera. Poco después, a las 14.30 horas, la carpa de la fiesta acogerá la tradicional comida de hermandad donde el protegonismo se lo llevará la gran corderada. Para asistir a este banquete es imprescindible realizar la reserva previa como máximo hasta este viernes 26 de junio. La tarde continuará con el entretenimiento de un bingo popular a las 17.00 horas, seguido por el primer pase musical del Dúo Brass a las 19.00 horas. Tras una pausa para cenar a las 21.00 horas, el dúo regresará al escenario a las 22.00 horas.

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El broche de oro llegará el lunes con el Día del Socio. A partir de las 21.00 horas comenzará el reparto del bollo y la botella de vino entre los asociados, antesala de una nueva cena de hermandad fijada para las 22.00 horas, donde las costillas y los criollos a la parrilla serán las estrellas. Las reservas para esta parrillada final cierran el domingo 28 de junio. La última gran verbena correrá a cargo del grupo Ideas a las 23.00 horas, interrumpiéndose momentáneamente durante el descanso de la orquesta para el sorteo de una rifa. Para la compra de vales e información, los interesados pueden contactar a los teléfonos 636585062, 616069867 o 677547244.