¿Eres ingeniero industrial? El Ayuntamiento de Corvera ofrece una plaza interina de nueve meses a jornada completa
Los aspirantes, que deben contar con titulación correspondiente y permiso de conducir B, tienen hasta el próximo 3 de julio para presentar su solicitud a través de la sede electrónica
El Ayuntamiento de Corvera ha abierto una convocatoria pública de empleo para incorporar a un ingeniero o ingeniera del Grupo A1 como funcionario interino. La plaza se oferta bajo la modalidad de acumulación de tareas y tendrá una duración máxima de nueve meses a jornada completa, con una carga lectiva de 35 horas semanales y una retribución sujeta al Acuerdo Regulador del Personal Funcionario del Ayuntamiento corverano.
La persona seleccionada asumirá la dirección de las tareas de mantenimiento y conservación municipales. Entre sus cometidos principales figurarán la elaboración de valoraciones de costes para obras y reparaciones, la gestión de zonas verdes, la supervisión de las redes de suministro de aguas, saneamiento y alumbrado público, así como el control de la facturación energética de los edificios e infraestructuras locales.
Para optar al puesto, los aspirantes deben estar en posesión del título de Ingeniería Industrial o un grado universitario equivalente que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, además de contar con el permiso de conducir B.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 3 de julio de 2026, inclusive. El trámite debe realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Corvera. En caso de utilizar otra vía de presentación oficial, los candidatos deberán notificarlo al consistorio mediante un correo electrónico a la dirección municipal antes de que expire el plazo fijado.
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