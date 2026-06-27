La "pequeña isla" de Corvera celebra sus nuevas plazas de aparcamiento: "No hay nada mejor ahora de cara al verano"

"Casi no nos lo creemos. Estamos encantados, es estupendo tener más espacio". Estas palabras de Amado García reflejaban el sentir mayoritario del vecindario de Entrevías tras la apertura del nuevo aparcamiento público del barrio, una espacio de uso libre y gratuito que ha sido recibida con un profundo alivio por parte de los residentes. El equipamiento, que se extiende sobre una superficie de 1.277 metros cuadrados en la localidad de Los Campos, ofrece un total de 38 plazas –incluyendo dos adaptadas para personas con movilidad reducida y dos para motocicletas– y ha sido ejecutado antes de tiempo tras una inversión municipal de 170.000 euros. Para los vecinos, la obra no solo soluciona un problema histórico de saturación de vehículos, sino que también ha servido para sanear una parcela que se encontraba en desuso y llena de maleza.

El origen de este problema de estacionamiento se remonta al propio relevo generacional de esta zona residencial. Uno de los vecinos del barrio, Amado García –residente en Entrevías desde que nació hace 68 años– explicó que tradicionalmente en el entorno habitaba mucha gente mayor que carecía de vehículo propio, pero con los años las viviendas se han ido ocupando por familias jóvenes. "Cada familia trae un coche o dos y al final, ¿qué ocurre? Que el barrio de Entrevías es una pequeña isla de donde no podemos escapar a ningún lado", relató García. Según explicó, un estudio impulsado junto a la asociación de vecinos Xente Nuevo, desveló que en el barrio se pagaban más de un centenar de viñetas municipales para apenas unas 61 o 62 plazas de aparcamiento disponibles en la vía pública.

Alejandro García, vecino de Entrevías. / Christian García

Ante esta situación, el vecindario trasladó el problema al Ayuntamiento de Corvera, cuyas gestiones se complicaron debido a la falta de terrenos de propiedad municipal. García recordó que el equipo de gobierno tuvo que localizar a los propietarios privados de las fincas colindantes, negociar la compra, realizar segregaciones de suelo y salvar requerimientos ambientales debido a la antigua presencia de un arroyo, lo que obligó a tramitar un estudio para la Confederación Hidrográfica. Pese a la complejidad, el balance vecinal sobre la ejecución es inmejorable: "Los vecinos prácticamente no nos enteramos de que hubo obra. Ha sido de una eficiencia y de un nivel superprofesional".

El impacto directo en el día a día se hacía notar especialmente al caer el sol, cuando el regreso de la jornada laboral convertía la búsqueda de sitio en una odisea. Otro de los residentes, Alejandro García, confirmó que ante la falta de espacio por las noches se veían obligados a cruzar al otro lado de las vías del tren. "Teníamos que subir a la zona de Los Campos, hacia la zona de Horacio Fernández e Inguanzo, junto al apeadero, que era la zona más cercana para aparcar", detalló García, que incidió en que el proyecto ha traído consigo una notable ganancia en bienestar diario y un saneamiento del entorno, puesto que la parcela elegida era un terreno del que nadie se encargaba y donde la maleza siempre estaba desatendida.

Sara Arouh, vecina de Entrevías. / Christian García

La estrechez de las calles del barrio era otro factor que agravaba la convivencia diaria antes de la construcción de la infraestructura. Sara Arouh, vecina de Entrevías "de toda la vida", corroboró que la reclamación del aparcamiento se venía arrastrando desde hacía muchísimos años. Arouh apuntó que las vías públicas de la zona son muy pequeñas y limitadas para absorber el volumen actual de coches por unidad familiar, señalando que en ocasiones se acumulan hasta cuatro o cinco vehículos por vivienda. Asimismo, la residente mostró su satisfacción tanto por el fin de las aglomeraciones nocturnas como por la celeridad de los trabajos: "Fue superrápido. Las obras comenzaron un par de meses atrás y sorprendentemente ya han terminado. No hay nada mejor ahora de cara al verano".

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Cámaras para garantizar la seguridad

A pesar de la satisfacción generalizada con el nuevo aparcamiento, algunos vecinos ya tienen en mente mejoras para redondear la infraestructura. En concreto, Alejandro García, junto a otros residentes, señaló la necesidad de instalar al menos una cámara de vigilancia en el aparcamiento para garantizar la seguridad, especialmente en la planta inferior –se encuentra en pendiente–. Según indicaron algunos vecinos, pese a ser de reciente inauguración, el mayor uso se centra en la planta a pie de calle, mientras que la inferior "no se usa" por miedo al vandalismo: "Al estar en una pendiente, el piso inferior del parking es imposible de vigilar desde la calle o desde las casas. Haría falta una cámara de vigilancia", apuntó un residente, que señaló que "sería también útil" instalar otra en la entrada del vecindario para "dar mayor tranquilidad" y poner a Entrevías a la altura del resto de núcleos poblacionales de Corvera: "En Los Campos y Las Vegas hay cámaras, y en el resto de concejo hay bastantes también repartidas. Es algo que iría muy bien", concluyeron.