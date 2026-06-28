La lluvia no frena a Campañones: cerca de 120 vecinos se sientan a la mesa para disfrutar de una gran corderada

El sutil aroma a humo de roble que envuelve el área recreativa de Campañones delata que la gran cita gastronómica del concejo ya está en marcha. Ni la lluvia asturiana, persistente a ratos, ha logrado frenar las ganas de celebración de un vecindario entregado a sus fiestas patronales. El arranque de los festejos el sábado fue todo un éxito, y la carpa del prao de la fiesta se convirtió este domingo en el refugio perfecto donde se mezclan el reencuentro familiar, la música y el calor de las brasas.

El ambiente festivo empezó a caldearse la noche del sábado con los primeros acordes en directo. Los vecinos disfrutaron de una verbena a cargo del grupo "Costa Norte", que superó las expectativas con una gran respuesta de público en la pista. La actividad no dio tregua al día siguiente. El domingo, el Día del Pueblo, amaneció con la clásica sesión vermú para ir abriendo boca antes del plato fuerte del fin de semana: una gran corderada que congregó a más de 120 personas.

Para Alberto Medina, estas fechas están marcadas en rojo en el calendario. Acompañado por su mujer, Silvia Pérez, y una veintena de parientes, Medina destacó el carácter acogedor de estos festejos, que define como una celebración "muy familiar, activa y divertida a pesar de no ser tantas personas como en otras fiestas". En su mesa, donde se reunieron veinticuatro personas, no faltaron clásicos de la gastronomía festiva, con la empanada como un fijo en la mesa.

La jornada del domingo tuvo su punto álgido en torno a las mesas de la carpa. Beatriz García, vecina de Campañones, celebró el buen desarrollo de las fiestas y subrayó la alta implicación de unos vecinos que siempre "se vuelcan" con sus festividades. Tras disfrutar de la música de la noche anterior, el domingo tocaba entregarse a la gran corderada, una comida de hermandad amenizada por el ritmo y la animación de la Fanfarria El Felechu. Sin haberse sentado a comer, García ya apuntaba a la tarde de bingo popular para divertirse en compañía y al menú de costillas y criollos reservado para el cierre de los festejos. Ya de noche, los vecinos de Campañones disfrutaron de la segunda verbena, en esta ocasión a cargo de "Dúo Brass".

El éxito del banquete del domingo fue el resultado de muchas horas de esfuerzo. Fuera de la carpa, desafiando a la lluvia, Ángel Díaz vigilaba con atención el punto de la carne –cerca de 85 kilos en total–. Encargado de la corderada, explicó que su labor arranca a las once de la mañana, momento en que colocó las piernas al fuego –al ser las piezas más grandes–. Hora y media después incorporó las paletillas y los costillares con el objetivo de que todo quedase listo al unísono. Su gran secreto para conseguir ese sabor tan característico radica en mantener el calor constante utilizando leña de roble, un toque de distinción que aporta un ahumado único a las piezas.

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Este lunes, los festejos pondrán el broche de oro con la celebración del Día del Socio. Los actos oficiales comenzarán a partir de las 21.00 horas con el tradicional reparto del bollo y la botella de vino entre los asociados, que servirá de antesala para la última cena de hermandad a las 22.00 horas, protagonizada por una gran parrillada de costillas y criollos. La música de la última gran verbena arrancará a las 23.00 horas con la actuación del grupo "Ideas", en cuyo descanso se procederá al sorteo de una rifa festiva para despedir las celebraciones hasta el próximo año.