Asaltos violentos en Las Vegas y Villalegre reavivan el debate sobre la seguridad vecinal

Los asaltos violentos registrados en los últimos días en Las Vegas y Villalegre -localidades que pertenecen a Corvera y Avilés, respectivamente, y que distan apenas un puñado de metros- han generado debate entre el vecindario. La intensidad de alguno de los sucesos ha provocado preocupación entre algunos vecinos, especialmente los más mayores, aunque no son pocos los que consideran que son "casos puntuales" y certifican que "Las Vegas es muy tranquilo". La sucesión de tres robos con violencia en pocas semanas —dos asaltos callejeros en Las Vegas y el robo a una cafetería de Villalegre que terminó con un hombre en el hospital— ha devuelto la seguridad al centro del debate local.

Josep Busto, residente de Las Vegas, declaró no haber apreciado un incremento de la delincuencia. "No he notado nada raro en los últimos meses. Las Vegas es bastante tranquilo y no hay más problemas que en otros municipios", apuntó Busto, que argumentó que la situación actual es similar a la de cualquier otra localidad y que "es normal que las personas mayores puedan sentirse más inseguras tras producirse un robo". Además, detalló que en los contados casos en los que ha tenido que recurrir a la policía, los agentes acudieron "bastante rápido".

Por su parte, Raúl López comentó que, como en los últimos sucesos de Las Vegas, las noticias vuelan, por lo que entiende que "la gente se alarme". Sin embargo, consideró que se trata de sucesos puntuales que podrían haber sido protagonizados por personas ajenas a Corvera que "van moviéndose por distintas provincias" cometiendo fechorías. A su juicio, Corvera ha experimentado una mejoría muy notable en los últimos quince o veinte años y aseveró que el despliegue de cámaras e implicación de la Policía Local ofrece una respuesta muy eficaz que mantiene la zona controlada y segura.

En el sector comercial, Paqui Arnés, propietaria de una peluquería con 29 años de trayectoria en el barrio sin haber sufrido nunca ningún robo, corroboró que la realidad de Las Vegas no difiere de la de cualquier otro lugar. Aunque reconoce que en la peluquería sus clientas "suelen comentar que la policía no está nunca o que faltan patrullas cuando deben estar", la empresaria fue tajante: "No me siento insegura". Según explicó, Las Vegas cuenta con una red de cámaras amplia y ratificó la valoración sobre la policía: "Son muy atentos y rápidos cuando se produce algún incidente". Sobre los sucesos de los últimos días, Arnés consideró que "cuando se produce un caso como estos, se comenta mucho y a la gente, especialmente a los mayores, les puede dar temor porque son más vulnerables", aunque consideró que "son casos puntuales".

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Una perspectiva más severa llegó de la mano de David Casanova, dueño de un bar en Las Vegas, que percibe que la situación en la zona "se ha vuelto a poner mal" en los últimos meses. En concreto, el hostelero hizo referencia al robo reciente a un viandante al que "le metieron un codazo" así como al asalto a la cafetería de Villalegre. Del mismo modo, recordó una situación que "por suerte" se pudo resolver sin incidentes: "Hace días, un hombre vigilaba la entrada de un banco cuando entró una persona mayor. Cuando intentó seguirla, otras personas no le dejaron pasar", detalló Casanova, que afirmó que, en su caso, no tiene temor a que asalten su negocio al estar bien pertrechado con cristales reforzados y cámaras de seguridad tanto dentro como fuera del local. Pese a todo, Casanova sufrió un altercado el pasado sábado en su establecimiento.