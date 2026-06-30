Luz verde a una mejora salarial para el personal municipal del Ayuntamiento de Corvera

El Pleno del Ayuntamiento de Corvera ha aprobado un acuerdo con los representantes sindicales para actualizar diversos complementos salariales y regular los retenes del personal municipal. La medida, que supondrá un desembolso global de unos 65.000 euros anuales para las arcas públicas, busca actualizar el valor de estas retribuciones tras una década sin revisiones y recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos.

La partida principal del acuerdo contempla una inversión de 39.700 euros destinada a la actualización de 17 pluses distintos vinculados a condiciones específicas del puesto de trabajo, como los turnos nocturnos, los festivos, las jornadas partidas, la conducción de vehículos municipales o las tareas realizadas a la intemperie. La recuperación de estos importes se ejecutará de manera progresiva durante los ejercicios 2026 y 2027 con el objetivo de equiparar los complementos al valor que tendrían si hubieran subido al mismo ritmo que las retribuciones básicas, cuya indexación estatal es obligatoria para los municipios. Además, el texto establece que a partir de 2028 estos conceptos se actualizarán de forma automática en la misma proporción que el salario base fijado por el Estado.

A esta cantidad se suman cerca de 25.000 euros adicionales para la regulación y consolidación de los retenes municipales. Esta medida sirve para estructurar y ampliar un servicio que ha ido incorporando nuevas áreas de trabajo y coberturas desde la creación del primer retén local.

La mejora de 65.000 euros quedará integrado de forma estructural en los presupuestos municipales de los próximos ejercicios. La aplicación de este acuerdo, fruto de las negociaciones con las organizaciones sindicales, afectará de forma mayoritaria al personal adscrito al departamento de obras y servicios por asumir las tareas que conllevan una mayor disponibilidad o condiciones específicas de dureza.

El PP reclama más mejoras

La aprobación en el Pleno salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y Vox, mientras que el PP optó por la abstención. El portavoz popular, Alejandro Méndez, justificó su postura señalando que, aunque existe voluntad política y el plan evitará la "fuga de personal bastante importante" hacia otros municipios con mejores salarios, el documento "no satisface todas las reivindicaciones que consideramos justas" para cerrar la brecha retributiva. Por su parte, la concejala de Personal, Rocío Martínez, defendió la evolución de los retenes pasando de dos en 2013 a los seis actuales, y cuestionó las exigencias de la oposición al advertir del riesgo de "saltarnos la norma" a la hora de aplicar estas mejoras salariales.

Debate sobre seguridad

Por otro lado, en materia de seguridad, el portavoz popular cuestionó las cifras de delincuencia de Corvera y recalcó que “sigue habiendo un goteo de casos con más brutalidad”. En ese sentido, Méndez detalló que “no se trata de dotar de más medios a la Policía Local” sino de “reforzar la comunicación con el resto de administraciones”, a lo que añadió que “el panorama ha empeorado” en el concejo durante los últimos meses.

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Por su parte, el alcalde, Iván Fernández, reivindicó que “nunca hubo tantos medios como ahora”, recalcando que la plantilla policial cuenta con 21 personas, 20 agentes y 1 administrativo, así como la adquisición reciente de un nuevo coche patrulla. “Vienen policías y guardias civiles de ciudades más pobladas y nos dan la enhorabuena por la dotación”, afirmó Fernández, que concluyó alegando que “estamos muy por debajo de la media” y que “la delincuencia cero no existe”.