ParqueAstur transforma su plaza en un gran escenario circense para toda la familia

El verano llega con sorpresas a Corvera. El centro comercial ParqueAstur arranca este martes una de sus citas más especiales: la Semana del Circo, un evento que transformará la Plaza Corvera en un gran escenario. Desde el 30 de junio y hasta el 4 de julio, artistas nacionales e internacionales desplegarán diariamente a las 18.00 horas un abanico de acrobacias, magia y humor apto para todos los públicos y con acceso totalmente gratuito.

La programación arranca este martes de la mano de "Mr. Tacho", un viejo conocido del público asturiano que romperá el hielo fusionando el clown, los malabares y una innata capacidad para la improvisación. Será el primero de cinco días consecutivos en los que el centro comercial se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar a media tarde. Tras el debut, el testigo pasará el miércoles a Dr. Cerebro y sus arriesgados equilibrios, mientras que el jueves correrá a cargo de Circo Cristal, que presentará su delicado espectáculo Tutú, una cuidada combinación de danza y comedia.

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El viernes, Circo Balagán desembarcará en la plaza con las divertidas peripecias de su historia Excéntricos, dando paso el sábado a Circo Eguap. Ellos serán los encargados de poner el broche de oro a la edición con una propuesta volcada por completo en la interacción con el público y el humor disparatado. Cinco citas puntuales, a las seis de la tarde, para dejarse sorprender en un ambiente diseñado para disfrutar en familia sin necesidad de salir de Asturias.