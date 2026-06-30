ParqueAstur transforma su plaza en un gran escenario circense para toda la familia
La Semana del Circo arranca este martes en el centro comercial asturiano con cinco días consecutivos de malabares y acrobacias
El verano llega con sorpresas a Corvera. El centro comercial ParqueAstur arranca este martes una de sus citas más especiales: la Semana del Circo, un evento que transformará la Plaza Corvera en un gran escenario. Desde el 30 de junio y hasta el 4 de julio, artistas nacionales e internacionales desplegarán diariamente a las 18.00 horas un abanico de acrobacias, magia y humor apto para todos los públicos y con acceso totalmente gratuito.
La programación arranca este martes de la mano de "Mr. Tacho", un viejo conocido del público asturiano que romperá el hielo fusionando el clown, los malabares y una innata capacidad para la improvisación. Será el primero de cinco días consecutivos en los que el centro comercial se convertirá en el epicentro del entretenimiento familiar a media tarde. Tras el debut, el testigo pasará el miércoles a Dr. Cerebro y sus arriesgados equilibrios, mientras que el jueves correrá a cargo de Circo Cristal, que presentará su delicado espectáculo Tutú, una cuidada combinación de danza y comedia.
El viernes, Circo Balagán desembarcará en la plaza con las divertidas peripecias de su historia Excéntricos, dando paso el sábado a Circo Eguap. Ellos serán los encargados de poner el broche de oro a la edición con una propuesta volcada por completo en la interacción con el público y el humor disparatado. Cinco citas puntuales, a las seis de la tarde, para dejarse sorprender en un ambiente diseñado para disfrutar en familia sin necesidad de salir de Asturias.
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