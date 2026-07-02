Corvera amplía su red de puntos de recarga para vehículos eléctricos con 18 nuevas estaciones

El Ayuntamiento de Corvera ha dado un nuevo paso en su estrategia de movilidad sostenible con la puesta en servicio de 18 nuevos puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos en el concejo, en un proyecto desarrollado con Qwello y con la colaboración técnica de Enovo Ingeniería. La actuación amplía la infraestructura municipal disponible para vecinos y visitantes y refuerza la apuesta local por una movilidad más accesible, moderna y respetuosa con el entorno.

Con esta incorporación, Corvera alcanza una dotación de 23 puntos de recarga, los 18 de Qwello se suman a los cinco que ya existían para una población aproximada de 16.000 habitantes, lo que sitúa la ratio municipal en 1,44 puntos por cada 1.000 habitantes. ·En términos prácticos, el municipio pasa a disponer de un punto de recarga por cada 696 habitantes, un indicador que permite medir de forma clara la disponibilidad del servicio para la ciudadanía. Para poner esta cifra en contexto, si una ciudad como Oviedo, con unos 220.000 habitantes, contara con la misma proporción de puntos de recarga que Corvera, dispondría de aproximadamente 316 cargadores públicos. Sin embargo, actualmente no alcanza los 200, lo que evidencia el elevado nivel de cobertura que ofrece Corvera en relación con su población. Mientras que en España hay aproximadamente 0,91 cargadores por cada 1.000 habitantes, y en Asturias la ratio asciende a aproximadamente 1,14 cargadores por cada 1.000 habitantes", detalló el Alcalde, Iván Fernández.

Con la puesta en marcha de estos 18 nuevos puntos de recarga se da un paso importante en nuestra apuesta por una movilidad más sostenible, accesible y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía."Queremos que Corvera esté preparada para el crecimiento de la movilidad eléctrica y ofrecer servicios que mejoren la calidad de vida tanto de nuestros vecinos y vecinas como de quienes visitan el concejo. Además, esta actuación nos permite alcanzar una red de 23 puntos de recarga públicos, una cifra que sitúa a Corvera por encima de las medias nacional y autonómica" , sentenció el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

Los puntos incorporan además varias funcionalidades orientadas a facilitar el uso cotidiano del servicio: pago sin contacto mediante tarjeta de crédito o débito, tarjeta RFID, dispositivo móvil o aplicación; uso sin suscripción previa ni necesidad de contratar servicios adicionales; sensores de detección de aparcamiento indebido para proteger la disponibilidad de las plazas; y conectividad y monitorización en tiempo real para una gestión más eficiente de la red. “Hemos procurado que la red esté distribuida por distintos puntos del municipio para acercar este servicio al mayor número posible de usuarios, facilitando una recarga cómoda, sencilla y accesible. Seguiremos trabajando para impulsar iniciativas que contribuyan a construir un concejo más sostenible, eficiente y preparado para los retos del futuro”, ha comentado el alcalde, Iván Fernández.