Las últimas horas de la Casa de Postas de Las Vegas: el edificio que dará paso a una rotonda será demolido este martes

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, anunció este viernes por la tarde, durante una asamblea abierta ciudadana celebrada en Las Vegas, que el edificio conocido como Casa de Postas será demolido en la mañana del próximo martes 7 de julio, culminando así un proceso que pone fin a uno de los conflictos urbanísticos más prolongados del concejo y abre definitivamente la puerta a una actuación largamente demandada por la ciudadanía.

Las obras de demolición de la Casa de Postas y construcción de la nueva rotonda de Las Vegas, en Corvera, supondrá una inversión cercana a los 312.000 euros y permitirá reordenar uno de los principales accesos al municipio, con el objetivo de resolver un problema de movilidad pendiente desde hace décadas.

Infografía sobre la futura rotonda de Las Vegas / A. C.

Ante los vecinos y vecinas, el Alcalde explicó los pormenores del proceso que ha permitido alcanzar una solución para un problema enquistado desde más de una década y que, durante años, condicionó el desarrollo de una de las principales entradas a Las Vegas. La desaparición de la Casa de Postas supone el cumplimiento de un compromiso adquirido por el actual equipo de Gobierno y el resultado de un trabajo político basado en el diálogo, la negociación y la búsqueda de acuerdos. El derribo cuenta con la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, una vez completados todos los trámites administrativos necesarios.

Catorce procedimientos judiciales

Durante su intervención, Iván Fernández quiso agradecer expresamente la disposición mostrada por la propiedad de la Casa de Postas para alcanzar un entendimiento que ha permitido desbloquear una situación extraordinariamente compleja. Sobre este ámbito llegaron a acumularse catorce procedimientos judiciales, reflejo de un conflicto que durante años impidió cualquier avance y terminó perjudicando al conjunto de la ciudadanía de Corvera y, especialmente, a los vecinos y vecinas de Las Vegas.

"Este Ayuntamiento ha demostrado que los grandes problemas no siempre se resuelven desde la confrontación. Se resuelven hablando, escuchando y siendo capaces de encontrar puntos de encuentro", señaló el alcalde, quien destacó que el acuerdo alcanzado evidencia que la política útil es aquella que antepone el interés general a cualquier otra consideración.

La Casa de Postas, en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

El alcalde subrayó que el derribo de la Casa de Postas representa mucho más que la desaparición de un edificio. "Hoy cerramos una página de la historia reciente de Corvera marcada por el bloqueo y la abrimos con la certeza de que el entendimiento puede resolver problemas que durante años parecían imposibles de superar. Gana Corvera, ganan Las Vegas y ganan todos los vecinos y vecinas del concejo", afirmó.

Con el derribo de la Casa de Postas, el Ayuntamiento de Corvera deja expedito el camino para iniciar la construcción de la futura rotonda de Las Vegas, una actuación en la que se invertirán 312.300 euros y cuyas obras comenzarán este mismo verano. Tras décadas de espera, el proyecto entra así en su fase definitiva, convirtiendo en realidad una de las principales reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Las Vegas y una de las actuaciones estratégicas del actual equipo de gobierno para seguir transformando el concejo.

Intervención

La intervención tendrá un plazo estimado de cuatro meses y arrancará con el derribo de la antigua Casa de Postas, un inmueble cuya ubicación había condicionado durante años cualquier solución técnica para mejorar la circulación en la zona. El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el propietario del edificio ha permitido desbloquear definitivamente la actuación y disponer de los terrenos necesarios para ejecutar la nueva glorieta.