Corvera inicia su plan estival de mejoras en los colegios públicos que suman cerca de un centenar de actuaciones

El Ayuntamiento de Corvera ha iniciado su habitual programa de intervenciones y pequeñas labores de mantenimiento, reparación y conservación de los colegios públicos con motivo d elas vacaciones escolares, después de que el alcalde, Iván Fernández, y los concejales de Educación y Obras, José Luis Montes y Jorge Suárez, respectivamente, mantuvieran reuniones con los equipos directivos de los centros de Los Campos, Las Vegas y Cancienes.

Las actuaciones previstas forman parte de un plan continuo de conservación de los centros escolares del municipio, que el Ayuntamiento desarrolla no solo durante el verano, sino también en otros periodos no lectivos como Navidad y Semana Santa, adaptándose a las necesidades trasladadas por las direcciones de los propios centros.

El plan de este año incluye un amplio conjunto de intervenciones, en torno al centenar, en los tres colegios de educación infantil y primaria del concejo, así como en la Escuela Infantil 0-3, con trabajos que abarcan desde actuaciones en instalaciones eléctricas y de fontanería, pintura y reparación de pavimentos, hasta la adecuación de espacios, sustitución de suelos, mejora de carpinterías o reposición de elementos deteriorados. Entre las actuaciones previstas se incluyen, entre otras, la reparación de pavimentos y zonas de los gimnasios, reparación de aleros, la mejora de canalones y eliminación de filtraciones, trabajos de pintura en distintas dependencias, revisión de elementos de seguridad en instalaciones deportivas, renovación de mobiliario y adecuación de espacios interiores, revisión de protectores de columnas del patio, así como pequeñas intervenciones de mejora en distintos puntos de los centros.

Asimismo, en el Colegio de Cancienes se llevará a cabo el acondicionamiento del local anexo al centro, la antigua vivienda del conserje, que actualmente acoge actividades de refuerzo educativo. Este espacio será objeto de trabajos de pintura, mejora de instalaciones y renovación de mobiliario, con el objetivo de dotarlo de unas condiciones más adecuadas para su uso educativo y comunitario. El Alcalde destacó que este tipo de actuaciones, que cuentan con una inversión total de 70.000 euros, “son fundamentales para mantener en buen estado unos centros que forman parte esencial de la vida del concejo y que requieren un trabajo constante de conservación para responder a las necesidades de la comunidad educativa”. "Las labores de mantenimiento son posibles gracias a la coordinación permanente con las direcciones de los centros, que son quienes mejor conocen las necesidades diarias de sus instalaciones y trasladan al Ayuntamiento las prioridades de actuación”.

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El regidor recordó que el objetivo del Ayuntamientos es que los colegios “estén en las mejores condiciones posibles cuando el alumnado regrese en septiembre”, dentro de una planificación que permite compatibilizar la ejecución de obras con el normal desarrollo de la actividad escolar durante el curso.