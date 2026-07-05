Las Vegas celebra sus fiestas el próximo fin de semana con tres verbenas

Los vecinos de Las Vegas celebrarán el próximo fin de semana sus fiestas. La cita incluye durante cuatro días de actividades, actuaciones y gastronomia que se desarrollarán en la plaza roja del parque Europa desde el viernes 10 al lunes 13 de este mes. La música, la convivencia vecinal y las actividades familiares se convertirán en las grandes protagonistas de las fiestas, donde año tras año se reúnen centenares de personas.

La inauguración será el viernes 10, con el ya tradicional pasacalles musical, que precederá a la primera de las tres verbenas festivas. Los encargados de arrancar los primeros bailes a los corveranos serán el “Dj Xixo” y el dúo "Héctor y José”.

Al día siguiente, los vecinos celebrarán su gran comida de convivencia que convierte a esta jornada en el día grande de las fiestas. Comenzará con la ya tradicional arrozada. Tampoco faltarán los bailes que vendrán de la mano del “Grupo Aroma”. La cita se verá interrumpida ya por la noche por el lanzamiento de fuegos artificiales. Una vez finalizados, la verbena volverá a animar la plaza roja del parque Europa.

Dada la celebración de las fiestas de Las Vegas, el mercado semana de los sábados cambiará de ubicación. Así, será trasladado de la calle Rubén Darío a La Estebanina para dar respuesta a una solicitud de la asociación de vecinos “El Conceyu”. Por este motivo, la calle Estebanina y el solar destinado a aparcamiento en la finca de La Teyera permanecerán cerrados al tráfico entre las 06.00 y las 16.00 horas. El domingo 12 combinará gastronomía, música y actividades infantiles con el concurso de tortilla, el corte de jamón y una baile a la hora del vermú. Además, de contar con espectáculos para los más pequeños y otra tarde noche más de verbena, de la mano del “Grupo D'Cano”, a las 20.00. El último día de las fiestas será el lunes 13 y los más pequeños podrán disfrutar de las atracciones a mitad de precio.

"Detrás de cada actividad hay muchas horas de trabajo altruista que contribuyen a fortalecer la vida social y comunitaria de Las Vegas", indicó el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que no dudó en hacer un llamamiento conjunto con la entidad vecinal presidida por Juan Manuel González para celebrar una fiestas en las que prime "la convivencia, el respeto y las ganas de compartir unos días de encuentro".